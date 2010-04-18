هنرمند من را محدود کرد

سیدمهرداد ضیایی، بازیگر نقش منوچهر در مجموعه "آشپزباشی" در پاسخ به این سئوال که معمولاً در تلویزیون گزیده بازی میکنید و ایفاگر نقشهای متفاوت هستید، آیا این مسئله اتفاقی بوده یا روی انتخاب نقش تامل زیادی دارید؟ به خبرنگار مهر گفت: من همیشه اصرار دارم نقشی که بازی می کنم، متفاوت باشد. البته باید قبول کرد در ساز و کار نقش پذیری در سینما و تلویزیون ما خیلی به خواستههای بازیگر توجه نمیشود. در بهترین حالت این است که کارگردان بازیگردانی دارد و نقشها را انتخاب میکنند.
وی در ادامه افزود: در بدترین شرایط این است که واسطههایی وارد کار میشوند و آنها بر اساس روابط و منافع خودشان بازیگرانی را انتخاب میکنند، اما در تئاتر این طور نیست. انتخابها درستتر انجام میشود. چه بسا بازیگرانی که انتخاب شدهاند همه میتواند شاهد آزمون او باشند. در تئاتر خواسته بازیگر اهمیت دارد. به همین دلیل بازیگر در تئاتر انعطاف دارد، ولی در سینما و تلویزیون حاشیههای زیادی در این باره هست .
این بازیگر یادآور شد: تاکنون هم تا حدودی به خواستههای من در بازی توجه و نقشهایی که میخواستم به من داده شده و توانستم نقشهای متفاوت را تجربه کنم. البته بخشی از این مسئله به خودم برمیگردد.
ضیایی درباره ایفای نقش منوچهر در مجموعه "آشپزباشی" گفت: به طور کلی ایفای نقشهای خاکستری کار دشواری است، چرا که بازیگر ابزاری برای ایفای نقش خاکستری ندارد. مثلاً در نقشهای منفی شما باید سعی کنید تضادها را نشان دهید، حتی به سمت تیپ میروید، اما در نقشهای خاکستری این ابزار کمرنگ است. سختترین نقش خاکستری که من بازی کردم در مجموعه "پایان نمایش" به کارگردانی بهمن زرین پور بود. در رادیو هم بازی نقشهای خاکستری سخت تر از مثبت و منفی است.
وی ادامه داد: شخصیت منوچهر در مجموعه "آشپزباشی" هم خاکستری بود. البته در جاهایی که من میخواستم از ابزارهایی برای ایفای نقش استفاده کنم، محمدرضا هنرمند من را محدود میکرد که البته این محدودیت در کار خوب جواب داد ، چرا که باعث شد به سمت تیپ خاصی نروم و علاوه بر آن لایههای آن شخصیت را بشکافم.
این بازیگر خاطرنشان ساخت: باید قبول کرد که شخصیتی مثل منوچهر با ممیزیها و محدودیت هایی در تلویزیون ما رو به رو است. او در دهه چهارم زندگی اش وارد شده و مجرد هم است. از سوی هنوز احساسات پاک کودکانه خود را حفظ کرده و از طرفی دیگر فردی پخته به حساب میآید. به همین دلیل نمیتوانستیم به پیچیدگیهای او بپردازیم یا او را در عشق ورزیدن نشان دهیم.
ضیایی درباره اینکه با توجه به محدودیتهایی که محمدرضا هنرمند در ایفای نقش منوچهر برایتان گذاشته تا چه حد میتوانستید نظرات خود را اعمال کنید، توضیح داد: آقای هنرمند بر خلاف برخی کارگردانان که خود را عقل کل میدانند ، برای نظر بازیگر اهمیت زیادی قائل است و اجازه میدهد تا نظراتش را اعمال کند. در مجموع تعامل خوبی با بازیگر دارد.
وی ادامه داد: اگر هم قرار بود مخالفتی با نظر بازیگر داشته باشد، دلایل آن را می گفت نه اینکه آن را به بازیگر دیکته کند. میتوانم بگویم فضای صمیمانه ای در مجموعه "آشپزباشی" حاکم بود و اگر هم محدودیتی انجام میشد با توافق طرفین بود.
این بازیگر در این مورد که نقش منوچهر به گونهای کاتالیزور است، در قسمتهای اول مجموعه پررنگ بود، اما اخیراً کم رنگ شده در حالی که وجود منوچهر در برخی سکانسها ضروری است، افزود: به دلیل آنکه در لواسان نمیتوان تمام شبکهها را به خوبی دریافت کرد، نتوانستم تمام قسمتهای این مجموعه را ببینم، اما جواب این سئوال روشن است. وقتی مجموعه 20 و اندی قسمت به یک مجموعه 40 قسمتی تبدیل میشود، مسلماً هارمونی خود را از دست می دهد . حتی دوستان هم با تلاشی که انجام دادند، نتواستند این هارمونی را حفظ کنند.
وی خاطرنشان ساخت: به همین دلیل نقش های اول خیلی برجسته شدند و برخی نقشها به مرور زمان به فراموشی سپرده شدند. البته این مسئله به نفع بازیگران نقشهای اول شد، چرا که آن خیلی پررنگتر شدند. خودم اگر نویسنده این مجموعه بودم و قرار بود در طول کار چند قسمت دیگر بیافزایم، هارمونی را حفظ میکردم و به همه نقشها به اندازه کافی بپردازم. البته باید تمام مجموعه را دید و بعد از آن قضاوت کرد.
