"مطالعات اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه موضوعات گوناگون جهان اسلام و مرتبط با دین اسلام را با رویکردی میان رشته‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، جامعه شناسی، حقوق، ادبیات، دین، فلسفه، روابط بین الملل و مسایل توسعه و محیط زیست در جهان اسلام از دیگر مباحث طرح شده در این نشریه هستند.

متون و ادبیات اسلامی در جنوب و جنوب شرق آسیا، آموزش دینی و اصلاح‌گرایان دینی در تایلند و بررسی آرای غزالی و مغربی نیز در این نشریه طرح و بررسی شده اند.

در این شماره از نشر یه "مطالعات اسلامی" به اخلاق در قرآن، بهشت و جهنم در فرهنگ اسلامی و شیعیان: از مدیتراینه تا آسیای مرکزی نیز پرداخته شده است.