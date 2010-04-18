"مطالعات اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه موضوعات گوناگون جهان اسلام و مرتبط با دین اسلام را با رویکردی میان رشتهای مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، جامعه شناسی، حقوق، ادبیات، دین، فلسفه، روابط بین الملل و مسایل توسعه و محیط زیست در جهان اسلام از دیگر مباحث طرح شده در این نشریه هستند.
متون و ادبیات اسلامی در جنوب و جنوب شرق آسیا، آموزش دینی و اصلاحگرایان دینی در تایلند و بررسی آرای غزالی و مغربی نیز در این نشریه طرح و بررسی شده اند.
در این شماره از نشر یه "مطالعات اسلامی" به اخلاق در قرآن، بهشت و جهنم در فرهنگ اسلامی و شیعیان: از مدیتراینه تا آسیای مرکزی نیز پرداخته شده است.
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