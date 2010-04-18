وجود موانع برای ائتلاف با دولت قانون / تعیین نخست وزیر مهمترین موضوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عمار الحکیم خاطرنشان کرد: برای اتحاد با ائتلاف دولت قانون به منظور تشکیل دولت جدید موانعی وجود دارد. وی در ادامه گفت که توافق بر سر تعیین نخست وزیر و دیگر مسائل از جمله این موانع به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: ائتلاف نوری المالکی همواره با برگزاری میز مذاکراتی که همه احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی در آن شرکت داشته باشند مخالف است.

این در حالی است که منابع آگاه خبری طی روزهای گذشته از ائتلاف قریب الوقوع مالکی و حکیم خبر داده اند، بر این اساس با پیوستن ائتلاف کردستان عراق به ائتلاف شیعیان، دولت جدید عراق با تشکیل این ائتلاف بزرگ تشکیل خواهد شد و نخست وزیر آتی عراق نیز به احتمال فراوان از رهبران شیعه ائتلاف های دولت قانون و ملی عراق خواهد بود.

ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق به ترتیب در انتخابات پارلمانی اخیر در عراق 89 و 71 کرسی را به دست آوردند.

بر این اساس، با پیوستن این سه جریان اصلی عراق به یکدیگر اکثریت 218 کرسی پارلمان از 325 کرسی در اختیار آنها قرار می گیرد. این در حالیست که برای بدست آوردن اکثریت پارلمان که مقدمات تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست وزیر را (بر اساس قانون اساسی) فراهم می کند، تعداد 163 کرسی پارلمان لازم است.