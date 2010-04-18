کنفرانس تهران آغازی بر خلع سلاح دارندگان تسلیحات هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر "ولید المعلم" در حاشیه کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران عدم مشارکت رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیت هسته ای واشنگتن را در راستای تلاش آمریکا و کشورهای غربی در زمینه کاهش فشارها بر این رژیم ارزیابی کرده اند، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی ملزم به پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای است، این رژیم باید تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت بین المللی قرار دهد.

ولید المعلم در ادامه تاکید کرد: شرکت نکردن رژیم صهیونیستی در کنفرانس واشنگتن، هرگز از خواسته جهانی در زمینه لزوم تحت نظارت قرار گرفتن فعالیت های هسته ای این رژیم نخواهد کاست.

وزیرخارجه سوریه در پاسخ به این سوال که از چه زمانی تلاش برای خلع سلاح کشورهای دارنده تسلیحات آغاز می شود، نیز اظهار داشت: کنفرانس امروز در واقع آغازی بر همین تلاش ها خواهد بود.

معلم در پاسخ به سوالی دیگر درباره برخورد دو گانه غرب با موضوع فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران و از طرفی جانبداری از زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: حامیان رژیم صهیونیستی باید هوشیار باشند، چه آنکه آنان این رژیم را فراتر از قوانین بین المللی قرار داده اند.

کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران از روز گذشته با حضور بیش از 60 کشور خارجی آغاز شد. این کنفرانس بعد از ظهر امروز با نتیجه گیری درباره مسائل مطرح شده در اجلاس به پایان می رسد.