43 قطعه زمین در شهرک حمل و نقل هرمزگان آماده واگذاری به شرکتهاست

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس علت پیشرفت فیزیکی کم این طرح را حجم بسیار بالای خاکبرداری و خاکریزی اعلام کرد.

وی ادامه داد: پروژه ملی شهرک های حمل و نقل بندرعباس زیرساخت های حمل و نقل را در استان و کشور فراهم کرده و هر قطعه این طرح به مساحت 5 هزار مترمربع است.

بهرامی نیا خاطرنشان کرد: متاسفانه در مسیرهای بین شهری از مرکز استان به شهرستان خودروهای غیرمجاز بدون ایمنی و بیمه اقدام به مسافرکشی می کنند.

وی وجود این خودروها در مسیرهای بین شهری را عامل مهمی در ایجاد بی نظمی در مسیرهای بین شهری بیان و متذکر شد: رفع این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهای اجرایی است و سال گذشته چندین مرتبه از دستگاه ها برای رفع کردن این مشکل درخواست کرده ایم.