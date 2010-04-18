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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

43 قطعه زمین در شهرک حمل و نقل هرمزگان آماده واگذاری به شرکتهاست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان گفت: شهرک حمل و نقل دارای 100 قطعه 5 هزار متری است و با پیشرفت فیزیکی 15 درصد در حال ساخت می باشد.

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس علت پیشرفت فیزیکی کم این طرح را حجم بسیار بالای خاکبرداری و خاکریزی اعلام کرد.

وی ادامه داد: پروژه ملی شهرک های حمل و نقل بندرعباس زیرساخت های حمل و نقل را در استان و کشور فراهم کرده و هر قطعه این طرح به مساحت 5 هزار مترمربع است.

بهرامی نیا خاطرنشان کرد: متاسفانه در مسیرهای بین شهری از مرکز استان به شهرستان خودروهای غیرمجاز بدون ایمنی و بیمه اقدام به مسافرکشی می کنند.

وی وجود این خودروها در مسیرهای بین شهری را عامل مهمی در ایجاد بی نظمی در مسیرهای بین شهری بیان و متذکر شد: رفع این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهای اجرایی است و سال گذشته چندین مرتبه از دستگاه ها برای رفع کردن این مشکل درخواست کرده ایم.

کد مطلب 1065774

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