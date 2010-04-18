به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر دوشنبه در چارچوب هفته سی و یکم لیگ برتر با راه آهن شهرری دیدار می کند. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سپاهان برای قهرمانی و راه آهن برای رهایی از خطر سقوط به سه امتیاز بازی فردا چشم دوخته‌اند و قطعا با نهایت توان خود برای کسب نتیجه در این مسابقه به میدان خواهند رفت.

بدون شک شانس سپاهان، صدرنشین 59 امتیازی لیگ برتر برای پیروزی در دیدار فردا به مراتب بیشتر از تیم راه آهن است که با 34 امتیاز به رده شانزدهم جدول سقوط کرده است. در این بازی خانگی اگر تیم سپاهان به پیروزی دست یابد، عملا تیم‌های پرسپولیس و استقلال از کورس قهرمانی خارج می شوند و جدال برای دستیابی به این عنوان در سه هفته پایانی بین دو تیم اصفهانی لیگ برتر دنبال خواهد شد.

سپاهان که به دنبال پیروزی آسیایی مقابل الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان شرایطی به مراتب بهتر از روزهای پایانی سال 88 دارد، عصر فردا در حالی از راه آهن شهرری پذایریی می کند که هادی عقیلی و سیدجلال حسینی را به علت محرومیت در اختیار نخواهد داشت. باید دید قلعه نویی که اتفاقا او هم به علت اخراج در دیدار با استیل آذین حق نشستن روی نیمکت در بازی با راه آهن را ندارد، برای پر کردن خلاء این دو مدافع تاثیرگذار چه چاره‌ای خواهد اندیشید.

و اما راه آهن. تیم مهدی تارتار به دنبال پیروزی تیم‌های شاهین بوشهر و فولادخوزستان در هفته سی و یکم لیگ برتر به رده شانزدهم جدول سقوط کرد. این تیم برای جدا شدن از صف فانوس بدستان باید در بازی فردا کسب امتیاز کند. اگر راه آهن فردا پیروز شود، سند سقوط استقلال اهواز و ابومسلم نیز امضا می شود. نتیجه بازی سپاهان - راه آهن برای قعرنشینان و صدرنشینان بسیار تعیین کننده است و بیراه نیست اگر بگوییم بالا و پایین جدول فردا چشم به فولادشهر خواهند داشت.

استقلال تهران - ذوب آهن

این دو تیم را می توان موفق‌ترین تیم‌های ایرانی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا خواند که در فاصله یک هفته مانده به پایان مرحله گروهی این رقابت‌ها جواز صعود به مرحله دوم را بدست آوردند. فردا دو تیم استقلال و ذوب آهن در ورزشگاه آزادی مقابل هم می ایستند. هدف دو تیم در بازی فردا تقریبا نزدیک است. هر دو برد می خواهند، یکی برای ماندن در کورس قهرمانی با رقیب همشهری و دیگری برای کسب سهیمه لیگ قهرمانان آسیا.

باتوجه به توقف پرسپولیس در تبریز، بهترین فرصت نصیب استقلال شده است تا با برتری مقابل ذوب آهن جای سرخپوشان تهرانی را در رده سوم جدول گرفته و خود را به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نزدیک کند. مرفاوی اگر قدر این فرصت را نداند و کار را به اگر و اما بسپارد، شاید تا پایان لیگ فرصتی چنین مغتنم نصیب او و شاگردانش نشود.

البته استقلال و ذوب آهن درد مشترکی هم دارند و آنهم خستگی و فرسودگی هر دو تیم از حضور توامان در رقابت‌های داخلی و خارجی است که می تواند عملکرد آنها را در دیدار فردا تحت تاثیر قرار دهد.

سایپا کرج - مس کرمان

سایپا با شکست پرسپولیس 38 امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد. این تیم که همچون بسیاری از تیم‌های میانه جدول خطر سقوط به لیگ دسته را احساس می کند، با توجه به پیروزی و نتایج خوب تیم‌های ملوان، فولاد و شاهین بوشهر در هفته سی و یکم یک پله در جدول سقوط کرد و حالا سایه این تیم‌ها را بالای سر خود می بیند. تیم مایلی کهن اگر می خواهد همچنان در میانه بالای جدول بماند، باید مقابل مس به پیروزی برسد، در غیر این صورت باید منتظر سقوط در جدول طی هفته‌های آتی باشد.

تیم مس کرمان هم به شدت به سه امتیاز بازی فردا نیاز دارد. رقابت در انتهای جدول بسیار نزدیک است و اگر تیم لوکا در بازی فردا بلغزد کمترین مجازاتش سقوط به انتهای جدول و جا ماندن از کورس فانون بدستان برای بقا در لیگ برتر خواهد بود. آیا با این شرایط نارنجی پوشان می تواند به کمتر از پیروزی در بازی فردا فکر کنند؟

- برنامه دیدارهای باقیمانده از هفته سی و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:

دوشنبه - 30/1/89

* سایپا کرج - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و مجید ویشگاهی، داورچهارم: فرشید افشار



* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و مسعود فرح نیا، داورچهارم: جواد شرفی



* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا یزدانی، داورچهارم: غلامرضا جباری



- جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

1- سپاهان اصفهان 59 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن اصفهان 54 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- پرسپولیس 51 امتیاز

4- استقلال تهران 49 امتیاز - تفاضل گل 14+ (یک بازی کمتر)

5- استیل آذین 49 امتیاز - تفاضل گل 6+

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14- مقاومت سپاسی شیراز 36 امتیاز

15- مس کرمان 35 امتیاز (یک بازی کمتر)

16- راه آهن شهرری 34 امتیاز (یک بازی کمتر)

17- ابومسلم 28 امتیاز - تفاضل گل 16-

18- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 21-