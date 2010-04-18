به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه پر گل 7 بر صفر در ورزشگاه آلیانز آرنای مونیخ مقابل هانوفر پیروز شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تحکیم کرد. برای باواریایی ها در این دیدار ایویکا اولیچ (22 و 49)، آرین روبن (30، 50 و 90) و توماس مولر (44 و 62) گل زدند.

روبن، زننده سه گل این دیدار گفت: ما بازی بسیار خوبی انجام دادیم. بایرن بسیار تهاجمی بازی کرد و برای بازی چهارشنبه شب مقابل لیون آماده شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* فرایبورگ 2 - نورنبرگ یک

* هامبورگ صفر - ماینز یک

* شالکه 3 - مونشن گلادباخ یک

* اشتوتگارت 2 - بایرلورکوزن یک

* ولفسبورگ 2- وردربرمن 4

این رقابت ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بروسیا دورتموند - هوفنهایم

* اینتراخت فرانکفورت - هرتابرلین

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 63 امتیاز

2- شالکه 61 امتیاز

3- وردربرمن 54 امتیاز - تفاضل گل 28

4- بایرلورکوزن 54 امتیاز - تفاضل گل 24

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16 - فرایبورگ 28 امتیاز

17- هانوفر27 امتیاز

18- هرتابرلین 22 امتیاز