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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۶

هفته سی و یکم بوندس لیگا/

آتش بازی مونیخی‌ها در ورزشگاه خانگی/ بایرن با 7 گل برای دیدار با لیون آماده شد

آتش بازی مونیخی‌ها در ورزشگاه خانگی/ بایرن با 7 گل برای دیدار با لیون آماده شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با 7 گل مقابل هانوفر به برتری رسید تا برای بازی چهارشنبه مقابل لیون در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آماده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه پر گل 7 بر صفر در ورزشگاه آلیانز آرنای مونیخ مقابل هانوفر پیروز شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تحکیم کرد. برای باواریایی ها در این دیدار ایویکا اولیچ (22 و 49)، آرین روبن (30، 50 و 90) و توماس مولر (44 و 62) گل زدند.

روبن، زننده سه گل این دیدار گفت: ما بازی بسیار خوبی انجام دادیم. بایرن بسیار تهاجمی بازی کرد و برای بازی چهارشنبه شب مقابل لیون آماده شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد: 
* فرایبورگ 2 - نورنبرگ یک
* هامبورگ صفر - ماینز یک
* شالکه 3 - مونشن گلادباخ یک
* اشتوتگارت 2 - بایرلورکوزن یک
* ولفسبورگ 2- وردربرمن 4

این رقابت ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بروسیا دورتموند - هوفنهایم
* اینتراخت فرانکفورت - هرتابرلین

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 63 امتیاز
2- شالکه 61 امتیاز
3- وردربرمن 54 امتیاز - تفاضل گل 28
4- بایرلورکوزن 54 امتیاز - تفاضل گل 24
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16 - فرایبورگ 28 امتیاز
17- هانوفر27 امتیاز
18- هرتابرلین 22 امتیاز

کد مطلب 1065783

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