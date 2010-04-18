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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آماده باش بیش از سه هزار کارگزاری برای بیمه کردن روستاییان و عشایر

آماده باش بیش از سه هزار کارگزاری برای بیمه کردن روستاییان و عشایر

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر از آماده باش سه هزار و 440 کارگزاری برای بیمه روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: در تمام نقاط کشور حتی مناطق صعب العبور کارگزاری ها را فعال کرده ایم تا مشکلی برای بیمه روستاییان و عشایر ایجاد نشود.

مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که روستاییان و عشایر تا پایان اردیبهشت ماه مهلت دارند تا در صندوق بیمه ثبت نام کنند، افزود: پیش بینی می شود که استقبال خوبی از این طرح شود.

وی اظهارداشت: افراد باید برای عضویت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر به نزدیکترین کارگزاری مستقر در دهستان یا منطقه عشایری محل سکونت خود مراجعه و ضمن تکمیل فرم و ارایه مدارک لازم، نسبت به واریز حق بیمه بر اساس سطح درآمد انتخابی خود اقدام کنند.

موسویان با تاکید بر این که بیمه کردن زنان سرپرست خانوار روستاییان و عشایر در دستور کار ما قرار دارد، بیان داشت: 180 هزار زن سرپرست خانوار از این مجموعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند.

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: 772 هزار خانوار تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و نزدیک به هفت هزار خانوار هم به دلیل فوت یا از کار افتادگی بیمه ‌شده سرپرست خانوار، تحت پوشش مزایای مستمری بازماندگان و مستمری از کار افتادگی قرار دارند. 

وی در مورد شرایط عضویت در صندوق نیز افزود: روستاییان با پرداخت یک سوم حق بیمه و تأمین دو سوم مابقی آن از محل منابع عمومی و با اثبات تنها سکونت ثابت خود در روستا یا منطقه عشایری می توانند از مزایای صندوق شامل مستمری بازنشستگی (سالمندی)، از کارافتادگی کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی، بهره‌مند شوند.

کد مطلب 1065788

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