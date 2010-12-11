دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من در رشته خودم بیشتر به علوم سیاسی و همچنین روابط بین الملل و همچنین حقوق بین الملل بیشتر نیاز دارم. به جهت اینکه در رشته جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل که تدریس میکنم از این منظر نیازمند استفاده از این علوم بین رشتهای هستم که بتوانم در کار خودم مطالعاتم را ادامه بدهم و تدریش کنم.
استاد مطالعات روسیهشناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درمورد علوم انسانی و مسئله تخصص گفت: من ناگزیرهستم در مطالعات منطقهای از همه رشتههایی که تا حدودی در قلمروی جغرافیایی مورد نیاز است استفاده بکنم . از این جهت تخصصی شدن علوم به این معنا نیست که از دیگر علوم استفاده نشود.
این استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درمورد اینکه درجهانی که به میان رشتهای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار میآیید؟ چگونه سعی میکنید متخصص رشته خود باشید؟ همچنین اظهارداشت: من در روابط بین الملل در بخش مطالعات روسیه تدریس میکنم . از علوم متعددی هم از جمله اقتصاد ،تاریخ و جغرافیا، و سیاست از همه اینها برای رشته مطالعات منطقهای استفاده میکنم. ناگزیر هستم بویژه در مطالعات منطقهای از همه رشتههایی که تا حدودی در قلمروی جغرافیایی مورد نیاز است استفاده بکنم . به نظر میرسد که تخصصی شدن علوم به این معنا نیست که از دیگر علوم استفاده نشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ادامه تصریح کرد: درهرحال تخصصی شدن در هر رشته با توجه به چارچوب همان علم ضروری است. از این منظر دانشمندانی که در سایر نقاط جهان فعالیت میکنند آنها هرکدام در رشته خودشان بیشتر تبحر دارند و متخصص هستند. درحالی که در ایران بویژه در رشته علوم انسانی و اجتماعی طیف گستردهای از معلومات را استادان دانشگاهها و محققین فرا میگیرند و این گستردگی سبب کاهش عمق مطالعات آنها میشود. در هرحال من موافق این هستم که علوم باید تخصصی بشوند ولی چون ما تعداد کافی متخصصین همه رشتههای علوم در بخشهای تخصصیتر نداریم به همین سبب استادان و محققان و پژوهشگران نیازمند دانستن اطلاعات بیشتری هستند. ولی در هر حال تخصصی شدن عین صواب است.
این نویسنده و مترجم درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی باید تاچه اندازه از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: طبیعی است که برای هر یک از رشتههای علوم انسانی استفاده از علوم محض میتواند کارساز باشد. یکی از این رشتهها هم علوم ریاضی و آمار و اقتصاد است.
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