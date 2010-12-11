دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من در رشته خودم بیشتر به علوم سیاسی و همچنین روابط بین الملل و همچنین حقوق بین الملل بیشتر نیاز دارم. به جهت اینکه در رشته جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل که تدریس می‎کنم از این منظر نیازمند استفاده از این علوم بین رشته‏ای هستم که بتوانم در کار خودم مطالعاتم را ادامه بدهم و تدریش کنم.

این استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درمورد اینکه درجهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید؟ چگونه سعی می‏کنید متخصص رشته خود باشید؟ همچنین اظهارداشت: من در روابط بین الملل در بخش مطالعات روسیه تدریس می‏کنم . از علوم متعددی هم از جمله اقتصاد ،تاریخ و جغرافیا، و سیاست از همه اینها برای رشته مطالعات منطقه‏ای استفاده می‎کنم. ناگزیر هستم بویژه در مطالعات منطقه‏ای از همه رشته‎هایی که تا حدودی در قلمروی جغرافیایی مورد نیاز است استفاده بکنم . به نظر می‏رسد که تخصصی شدن علوم به این معنا نیست که از دیگر علوم استفاده نشود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ادامه تصریح کرد: درهرحال تخصصی شدن در هر رشته با توجه به چارچوب همان علم ضروری است. از این منظر دانشمندانی که در سایر نقاط جهان فعالیت می‎کنند آنها هرکدام در رشته خودشان بیشتر تبحر دارند و متخصص هستند. درحالی که در ایران بویژه در رشته علوم انسانی و اجتماعی طیف گسترده‏ای از معلومات را استادان دانشگاهها و محققین فرا می‎گیرند و این گستردگی سبب کاهش عمق مطالعات آنها می‏شود. در هرحال من موافق این هستم که علوم باید تخصصی بشوند ولی چون ما تعداد کافی متخصصین همه رشته‏های علوم در بخشهای تخصصی‌تر نداریم به همین سبب استادان و محققان و پژوهشگران نیازمند دانستن اطلاعات بیشتری هستند. ولی در هر حال تخصصی شدن عین صواب است.

این نویسنده و مترجم درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی باید تاچه اندازه از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: طبیعی است که برای هر یک از رشته‎های علوم انسانی استفاده از علوم محض می‎تواند کارساز باشد. یکی از این رشته‎ها هم علوم ریاضی و آمار و اقتصاد است.