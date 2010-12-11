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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۸:۱۳

تخصصی شدن علوم به معنای بی‌نیازی از دیگر معارف نیست

تخصصی شدن علوم به معنای بی‌نیازی از دیگر معارف نیست

استاد مطالعات روسیه‌شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درمورد علوم انسانی و مسئله تخصص گفت: من ناگزیرهستم در مطالعات منطقه‏ای از همه رشته‌هایی که تا حدودی در قلمروی جغرافیایی مورد نیاز است استفاده بکنم . از این جهت تخصصی شدن علوم به این معنا نیست که از دیگر علوم استفاده نشود.

دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من در رشته خودم بیشتر به علوم سیاسی و همچنین روابط بین الملل و همچنین حقوق بین الملل بیشتر نیاز دارم. به جهت اینکه در رشته جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل که تدریس می‎کنم از این منظر نیازمند استفاده از این علوم بین رشته‏ای هستم که بتوانم در کار خودم مطالعاتم را ادامه بدهم و تدریش کنم.

این استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درمورد اینکه درجهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید؟ چگونه سعی می‏کنید متخصص رشته خود باشید؟ همچنین اظهارداشت: من در روابط بین الملل در بخش مطالعات روسیه تدریس می‏کنم . از علوم متعددی هم از جمله اقتصاد ،تاریخ و جغرافیا، و سیاست از همه اینها برای رشته مطالعات منطقه‏ای استفاده می‎کنم. ناگزیر هستم بویژه در مطالعات منطقه‏ای از همه رشته‎هایی که تا حدودی در قلمروی جغرافیایی مورد نیاز است استفاده بکنم . به نظر می‏رسد که تخصصی شدن علوم به این معنا نیست که از دیگر علوم استفاده نشود.
 
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ادامه تصریح کرد: درهرحال تخصصی شدن در هر رشته با توجه به چارچوب همان علم ضروری است. از این منظر دانشمندانی که در سایر نقاط جهان فعالیت می‎کنند آنها هرکدام در رشته خودشان بیشتر تبحر دارند و متخصص هستند. درحالی که در ایران بویژه در رشته علوم انسانی و اجتماعی طیف گسترده‏ای از معلومات را استادان دانشگاهها و محققین فرا می‎گیرند و این گستردگی سبب کاهش عمق مطالعات آنها می‏شود. در هرحال من موافق این هستم که علوم باید تخصصی بشوند ولی چون ما تعداد کافی متخصصین همه رشته‏های علوم در بخشهای تخصصی‌تر نداریم به همین سبب استادان و محققان و پژوهشگران نیازمند دانستن اطلاعات بیشتری هستند. ولی در هر حال تخصصی شدن عین صواب است.
 
این نویسنده و مترجم درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی باید تاچه اندازه از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: طبیعی است که برای هر یک از رشته‎های علوم انسانی استفاده از علوم محض می‎تواند کارساز باشد. یکی از این رشته‎ها هم علوم ریاضی و آمار و اقتصاد است.
کد مطلب 1065789

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