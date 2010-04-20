صنایع دستی وارداتی بازار داخلی ایران را دچار رکود کرده است

فرهاد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ورود صنایع دستی خارجی به ایران افزود: تلاشهای بسیاری برای اینکه ورود صنایع دستی چینی به کشور ممنوع شود صورت گرفت اما متاسفانه اینگونه نشد و هم اکنون صنایع دستی از راههای قانونی، گمرک و قاچاق از کشورهای چین، افغانستان، پاکستان، هند، نپال و...وارد می شود.

این کارشناس ارشد صنایع دستی با اشاره به اینکه قیمت پایین صنایع دستی وارداتی باعث استقبال از آنها شده است، تاکید کرد: تنوع صنایع دستی وارداتی از یک سو و همچنین عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث شده که صنایع دستی ایران با قیمت بیشتر در بازارها بفروش برسد.

مدیر کل اسبق اداره تولید و بازاریابی صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه حمایت نکردن از تولید کنندگان صنایع دستی باعث می شود که این افراد مواد اولیه را با قیمت گزاف و یا اینکه از واسطه ها خریداری کنند، افزود: مشکلات تولید کنندگان به مرور باعث منسوخ شدن برخی از رشته های صنایع دستی شده است.

به گفته عابدی، در حال حاضر در بیشتر بازارها و فروشگاههای کشور صنایع دستی وارداتی بیش از تولید داخل به چشم می خورد و فروش بیشتری نیز دارد.

این کارشناس صنایع دستی اظهار داشت: قیمت پایین صنایع دستی وارداتی باعث شده که فروشندگان این کالاها به فرهنگ و تمدن کشور کاری نداشته باشند و فقط به فکر فروش انواع صنایع دستی وارداتی باشند.