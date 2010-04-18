کنفرانس آمریکا انکار ان پی تی و کنفرانس تهران تقویت آن بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس طی سخنانی با اشاره به روز ارتش و گرامیداشت یاد شهدای عظیم الشان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: استقامت و پایداری مکتبی نیروهای مجاهد ارتش نظیر شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی و بسیاری از رزمندگان ارتش جایگاه ارتش را در قلب ملت ایران قرار داد و حفظ این اعتبار به داشتن پیوند عمیق مردمی و مجاهدت مکتبی در دل آرمانهای انقلاب اسلامی تحت تدابیر فرماندهی کل قوا است.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس خلع سلاح در تهران، اظهار داشت: روز گذشته پیام رهبر انقلاب به کنفرانس خلع سلاح تهران اراده پایدار جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با سلاح های کشتار جمعی به نحو دقیق نشان داد.

لاریجانی با اشاره به برگزاری کنفرانس خلع سلاح در آمریکا نیز گفت: این کنفرانس نه تنها پیام خلع سلاح نبود بلکه تجویز استفاده از سلاح هسته ای به نحو گستاخانه بود.

رئیس مجلس گفت: در واقع خروجی کنفرانس اتمی در آمریکا تضعیف و نادیده انگاری معاهده ان پی تی بود که به عمد استخدام سایر سلاح های کشتار جمعی را تحت عنوان نگرانی از تروریسم هسته ای مورد عنایت قرار دادند.

وی گفت: دیدگاه دوم پیام کنفرانس خلع سلاح در تهران است. آن گونه که در پیام رهبر معظم منعکس شد و سراسر تثبیت مبارزه با سلاح های کشتار جمعی اعم از هسته ای و شیمیایی و میکروبی بود آن هم نه صرفا مانور سیاسی بلکه اعلام صریح حرام بودن کاربرد این سلاح ها و یافتن راه هایی جهت خلع سلاح بود.

لاریجانی گفت: در واقع در قرائت کنفرانس تهران تقویت ان پی تی را شاهد هستیم مقایسه این دو دیدگاه فریب کاری برخی قدرتها را در ژست های سیاسی علنی می کند. کنفرانس آمریکا به دنبال انکار ان پی تی بود و کنفرانس تهران در پی اجرای کامل ان پی تی .

وی ادامه داد: نشانه برجسته عملی کنفرانس آمریکا در دفاع ایالات متحده و غرب از رژیم صهیونیستی است ، با علم به اینکه این رژیم بی اعتنا به همه معاهدات بین المللی به دنبال گسترش سلاح های هسته ای است.

لاریجانی در خصوص حوادث اخیر در فلسطین نیز گفت: در هفته های گذشته رژیم صهیونیستی از همه خطوط قرمز عبور کرد و پس از اقدامات ماجراجویانه در نابودی بناهای تاریخی اسلامی و حملات ناجوانمردانه به غزه این بار نوعی دیگر از رفتار جنایتکارانه را به ظهور رساند و آن تحمیل مهاجرت های دسته جمعی فلسطینیان مظلوم در کرانه باختری است. اخراج سبعانه و نظامی حدود یک صدهزار فلسطینی از کرانه باختری حادثه کوچکی نیست که مسلمانان در مقابل آن سکوت کنند متاسفانه مثل همیشه کشورهای عربی به جای اینکه در این گونه مسائل یکصدا باشند و از ظرفیت جهان اسلام بهره گیرند باز هم صداهای سازش بلندتر از مقاومت در مقابل این رژیم سفاک است.

وی تاکید کرد: تا کی باید از نردبان سست آمریکا و غرب با تئوری دروغین تشکیل دو کشور بالا بروید مگر رژیم صهیونیستی کمترین توجهی به این گفتگوهای سازش کرده است که امروز مجددا به این ریسمان پوسیده چنگ زده اید این گونه اقدامات نه تنها کمکی به ملت مظلوم فلسطین نمی کند بلکه صرفا باعث پوزخند مستانه رژیم صهیونیستی خواهد شد. اینک شما هستید و مقاومت دلیرانه برای فلسطین عزیز تا دیر نشده است نگذارید نام شما به تاریکی در تاریخ ثبت شود.

رئیس مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی اقدامات رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته را نوعی جنایت علیه هویت اسلامی فلسطین و نسل کشی و محو نسل ها می داند و آن را محکوم می کند و از مجامع اسلامی می خواهد در این مسیر فعالانه از مردم فلسطین دفاع نماید نه آن گونه که برخی کشورهای غربی خود را به خواب آلودگی زده اند.

وی ادامه داد: چند روز پیش یکی از رهبران کشورهای غربی سخنی تماشایی بر زبان جاری نمود که ممکن است روزی از خواب بیدار شویم و ببینیم اسرائیل به ایران حمله کرده است و این بسیار خطرناک است و نمی خواهیم چنین وضعی پیش آید. احتمالا ایشان دچار فراموشی عمدی در بیان مابقی ماجرا شده است که در آن صورت از صفیر موشک های ایران نیز دچار بیهوشی خواهد شد.

لاریجانی گفت: تصور نکنند ملت ایران همکاریهای گسترده آنان با رژیم دیکتاتوری صدام را فراموش کرده است. آن روز نصایح ایران را نپذیرفتید و همان رژیم دیکتاتوری بلای جان آنها هم شد. اینک همان سناریو این بار در حمایت آنان از رژیم صهیونیستی تکرار می شود و معلوم است از تاریخ هنوز درس نگرفته اند.