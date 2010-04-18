صنایع آذربایجان شرقی با نصف ظرفیت خود فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، مجید نصیرپور پیش از ظهر یکشنبه در نشست صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه سراب افزود: صنایع داخلی نیز به تبع رکود اقتصاد جهانی دچار رکودی کم سابقه شده اند بطوریکه در آذربایجان شرقی واحدهای صنعتی با نصف ظرفیت خود در حال تولید و فعالیت هستند.

وی با مهم خواندن نقش دولت در دوره رکود خاطرنشان کرد: دسترسی به قلل رفیع پیشرفت و تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای صرفا با میل و اراده تحقق نمی یابد بلکه یک سری الزامات را نیاز دارد که باید فراهم شود و بسیج همگانی ادارات و مردم را می طلبد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی با شعار تحقق نمی یابد، افزود: واقعیت این است که از طرح چشم انداز فاصله داریم واگر طرح چشم انداز تحقق نیابد همه مسئول هستیم.

نصیرپور تصریح کرد: قوانین عقلی و ریاضی حکم می کند که در دوره رکود باید بیشتر از دوره رونق، صنایع و فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم.

وی حمایتهای مالیاتی را از جمله اساسی ترین حمایتهای دولت در این وضعیت خواند و افزود: باید با اخذ کمترین مبلغ مالیاتی قیمت تمام شده کالاها را پائین آورد و راه را برای صادرات و بازاریابی کالاها هموار کرد.

نماینده سراب همچنین از ناموزن بودن آهنگ توسعه مراکز استانها با شهرستانهای تابعه انتقاد کرد و خواستار رسیدگی بیشتر به شهرهای کوچک شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه نقطه مشترک تمام دولتهای بعد از انقلاب توسعه اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: در برنامه ریزیهای توسعه باید آمایشی از مجموعه توانمدیهای کشور در نظر گرفته شود و برنامه ریزیها از کف شروع شود.

در ادامه نشست تولیدکنندگان و صنعتگران سراب، محمد رضا بیرامی فرماندار سراب گفت: به دلیل مشکلات موجود در شهرستان سراب از لحاظ حمل و نقل و بعد مسافتی با مرکز استان سرمایه گذاران رغبت چندانی به سرمایه گذاری در منطقه ندارند.

وی افزود: کسانی که سرمایه گذاری می کنند در واقع ایثار و از خودگذشتگی انجام می دهند.

بیرامی با اعلام رشد منفی 96.1 درصدی توسعه در سراب خواستار توجه بیشتر مسئولین به منطقه و فراهم کردن زیرساختهای توسعه شد.