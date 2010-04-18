آغاز واکسیناسیون بهاره دامهای آذربایجان شرقی علیه آبله و شاربن

بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: براساس پیش بینی صورت گرفته با اجرای این طرح بیش از پنج میلیون راس دام بزرگ و کوچک علیه این دو بیماری واکسینه می شوند.

وی اظهارداشت: این طرح از پانزدهم فروردین تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری اجرا شده و با همکاری اکیپ های دولتی و خصوصی در مراکز مایه کوبی، به صورت رایگان دام ها را مایه کوبی می کنند.

زندیه افزود: واکسیناسیون دام ها علیه بیماری آبله در دام های کوچک وشاربن در دام های بزرگ و کوچک در دو فاز بهاره و پاییزه انجام می گیرد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تاکنون در حدود 10 درصد دام ها از شروع طرح واکسینه شده اند، از دامداران خواست با ماموران دامپزشکی همکاری داشته باشند.