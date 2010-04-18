به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت گلف استان تهران در نظر دارد تا دومین دوره مسابقات بین المللی جام ستاره ایران (مرسدس بنز) را در راستای شکوفای ورزش گلف و شعار "گلف ورزشی برای همه" در روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه سال 1389 برگزار کند.

این رقابتها 23 اردیبهشت ماه در بخش بانوان و 24 و 25 اردیبهشت ماه در بخش مردان به دو صورت با هندی کپ و بدون هندی کپ( اسکرچ) و با حضور تماشاچیان در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود.

همچنین هیئت گلف تهران جوایز نقدی را به ارزش 100 میلیون ریال و بخشی را به صورت غیر نقدی 150 میلیون ریال برای برترین نفرات در نظر گرفته است.

گلف بازان ایرانی برای شرکت در این دوره از رقابتهای بین المللی گلف جام ستاره ها تا اول اردیبهشت ماه فرصت داشته و برای حضور در این دیدارها باید مبلغ 50 هزار تومان و اتباع خارجی مبلغ 100 هزار تومان به عنوان ورودی پرداخت کنند.