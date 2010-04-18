رشد 71 درصدی صادرات در خراسان رضوی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده صبح یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یک هزار و 434 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف طی سال 88 صادر شد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: طی سال 88 صادرات استان از نظر وزنی 71 درصد و از لحاظ ارزشی 27 درصد نسبت به سال 87رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: از کل میزان ارزش صادرات استان، یک میلیارد و 162 میلیون دلار صادرات تجاری، 2.5 میلیون دلار صادرات بازارچه ای و 13.3 میلیون دلار صادرات چمدانی بوده است.

صفرزاده خاطر نشان کرد: کالاهای مهم صادر شده از استان در این مدت شامل زعفران، مصنوعات فلزی، شکلات، رنگ و رزین، فرش ماشینی، پسته و مغز پسته، بیسکوئیت و انواع نان شیرینی، سنگ و کنسانتره مولیبدن و شیشه و آینه بوده است.

وی تصریح کرد: این کالاها عمدتاً به کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، قزاقستان، عراق و ایتالیا صادر شده است.





