هدف فدراسیون والیبال برای بانوان نوجوان بزرگ است/اردوی مفیدی نداشتیم

پروین یادآور در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط کلی تیم والیبال بانوان نوجوان اشاره کرد و اظهارداشت: به نسبت خود و با توجه به تمام مسائلی که برای برپایی اردوهای آمادهسازی با آنها مواجه بودیم شرایط خوبی داریم اما به طور حتم این تنها ملاک برای رسیدن به موفقیتهای مورد نظر نیست.
وی با اشاره به اینکه حضور در جمع 8 تیم برتر آسیا هدفی است که فدراسیون والیبال برای تیم نوجوانان در سال جاری ترسیم کرده است، ادامه داد: برای رسیدن به این هدف تلاش میکنیم اما واقعیت امر و اینکه کار بزرگ و به همان نسبت سختی را در پیش داریم نباید نادیده گرفته شود.
سرمربی تیم والیبال بانوان نوجوان تصریح کرد: ما که فعلا تیم یازدهم آسیا هستیم در مرحله مقدماتی مسابقات با تیمهای چین و چینتایپه همگروه شدهایم که به اندازه چند سال جلوتر از ما هستند وگرنه عنوانهای دوم و پنجم آسیا را در اختیار نداشتند. به طور حتم صعود به جمع 8 تیم برتر مستلزم از پیش رو برداشتن این تیمهاست.
یادآورگفت: با این حال فقط رسیدن به چنین هدفی را ملاک کار قرار داده و بر اساس آن تمرینات فشردهای را پشت سر میگذاریم. هرچند که به خاطر تغییر ناگهانی رده سنی بازیکنان شرکتکننده و همچنین برگزاری مسابقات لیگ برتر نتوانستیم تمرینات تاثیرگذار آنچنان زیادی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: از امروز (یکشنبه) اردوی یازدهم تیم والیبال نوجوانان آغاز میشود اما واقعا بیشتر از سه چهار اردوی مفید نداشتیم چون بعد از گذشت 5 مرحله از اردوها، رده سنی مسابقات قهرمانی آسیا تغییر کرد پس به ناچار مجبور به دعوت از اردونشینان جدید شدیم. بعد از آن هم پیگیر مسابقات لیگ برتر اجازه استفاده همیشگی و متوالی از بازیکنان مورد را از ما گرفت.
سرمربی تیم والیبال نوجوانان خاطرنشان کرد: با این حال تمام تلاش ما در جهت رسیدن به جمع بهترینهای آسیاست. به همین منظور تا دو هفته آینده تمرینات تیمی به صورت فشرده دنبال میشود اما بعد از آن از فشار تمرینات کاسته میشود تا زمانیکه راهی محل برگزاری مسابقات شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی بانوان نوجوان آسیا طی روزهای 30 اردیبهشتماه تا 7 خردادماه در مالزی برگزار خواهد شد. تیم کشورمان 23 اردیبهشتماه با در اختیار داشتن 12 بازیکن تهران را به محل برگزاری این رقابتها ترک میکند.
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