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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

موافقت با 14 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت و معدن خراسان رضوی

موافقت با 14 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت و معدن خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: طی سال گذشته با صدور 14 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در9 طرح صنعتی خراسان رضوی موافقت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی هراتی زاده صبح یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: زمینه تولید واحدهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی و نساجی است که با مشارکت سرمایه خارجی در شهرستانهای مشهد، سرخس و چناران به انجام خواهد رسید.

وی سپس در تشریح وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن استان گفت: میانگین مشارکت طرف خارجی در سرمایه گذاری واحدهای صنعتی فوق 80 درصد بوده که سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، هلند، پاکستان و افغانستان در آنها مشارکت داشته اند.

رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن استان در خاتمه به آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون اشاره کرده و گفت: در طول این مدت بیش از 103 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در47 طرح صنعتی ومعدنی استان صورت گرفته که میانگین سهم طرف خارجی ازکل حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در طرحهای مذکور 72 درصد است.

کد مطلب 1065839

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