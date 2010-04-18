استفاده از نیروهای حق التدریسی نخبه در مدارس تیزهوشان

محمد علی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به نیازهای ویژه ای که دانش آموزان مدارس سمپاد دارند به مدیران این اجازه را داده ایم که در صورت نیاز از افراد نخبه دانشگاهی نیز در تدریس استفاده کنند.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش گفته بود: "بکارگیری معلم تعریف کلی دارد و از این پس معلمان چه برای مدارس استعدادهای درخشان چه غیر از آن باید براساس مقررات وارد آموزش و پرورش شوند."

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: همچنین از سایر فارغ التحصیلان مدارس سمپاد نیز که تمایل به تدریس در این مدارس را داشته باشند دعوت به همکاری می کنیم چرا که معتقدیم آنها بدلیل تحصیل در این مدارس شناخت بهتری روی دانش آموزان سمپاد دارند و می توانند در تدریس دروس خاص کمک کنند.

غفاری همچنین درباره توسعه مدارس سمپاد گفت: قصد توسعه این مدارس را نداریم چرا که ایجاد یک مدرسه سمپاد نیاز به امکانات و نیروی انسانی ویژه برای نخبگان دارد و توسعه بی رویه بر کیفیت این مدارس خدشه وارد می کند.