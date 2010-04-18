به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج عصر شنبه در گفتگو با سایت خبری فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب به ماجرای مذاکره با فاتح تریم اشاره کرد و گفت: من مدیر اداری هستم و هر مذاکره ای که انجام می دهم بدون هماهنگی با رئیس و اعضای هیات رئیسه نخواهد بود و همه چیز با هماهنگی یکدیگر است و متاسفانه موضوع مذاکره با فاتح تریم توسط مسئولین ترکیه اشتباه منتشر شد و من معتقد هستم که این فدراسیون بیش از حد رسانه ای است و ما باید خودمان با تدبیر عمل کرده و این موضوع را مدیریت کنیم.



وی در مورد افشین قطبی نیز گفت: در خصوص قطبی نظراتی داشتم که قبلا آن را اعلام کردم. فدراسیون جزیره نیست که هر کسی در آن تصمیم بگیرد. هیئت رئیسه فدراسیون در راس تمام امور قرار دارد و مستقل عمل می کند و من نیز تابع جمع هستم و اگر تصمیمی گرفته می شود از آن حمایت می کنم ضمن اینکه نقطه نظرات خودم را اعلام می کنم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که عملکرد فدراسیون فوتبال را در خصوص تیم های ملی چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: معتقدم که در این دوره تیم های ملی در رده های مختلف نتایج خوبی کسب کردند. نوجوانان و جوانان قهرمان آسیا شدند. فوتسال بهترین تیم جهان شد و بانوان ایرانی تنها نماینده ایران در آسیا بودند و 11 رده تیم ملی در سطح پایه داریم که این اتفاق در گذشته کمتر رخ داده بود و اگر کسی غیر از این نظری دارد، اعلام کند.

تاج خاطرنشان کرد: معتقدم تنها در یک مورد عملکرد خوبی نداشتیم و آن تیم ملی بزرگسالان است که به جام جهانی نرفت و این همه هجمه به رئیس فدراسیون را نمی پذیرم و اگر عملکرد نامناسبی داشتیم مربوط به همه می باشد و فقط مختص کفاشیان نیست. اخیرا جلسه ای با دکتر سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی داشتم و ایشان هم از عملکرد فدراسیون راضی بوده و با ارزیابی مثبتی که دارد مطمئنا حمایت کافی را از مجموعه فدراسیون و اهدافش خواهد داشت.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ارزیابی اش از هفته پایانی لیگ برتر گفت: فدراسیون فوتبال برای هفته های آخر لیگ برتر، دغدغه هایی دارد که بسیار مهم است. البته سازمان لیگ دقت خوبی دارد، ضمن اینکه در لیگ آزادگان شاهد روزهای پرالتهابی هستیم که با برنامه ریزی دقیق مسئولین کمیته ها شاهد برگزاری پیکارهای خوبی در دسته های مختلف خواهیم بود. به رئیس کمیته انضباطی اعلام کرده ایم برای بازیهای مهم شخصا ناظر باشد و برای سایر بازیها هم ناظر ویژه بگذارد و در مورد مسائل مشاهده شده قاطع و مصمم تصمیم گیری کند.

مهدی تاج در پایان گفت: کمیته داوران هم باید با دقت عمل بیشتری روزهای پایانی لیگ برتر و دسته اول را زیر نظر بگیرد و همه باید بسیج شویم تا اتفاق خاصی در هفته های پایانی رخ ندهد. جلسه ای با روسای هیات های استانها داریم که دبیرکل فدراسیون در تلاش است، مقدمات کار را فراهم کند تا با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم بتوانیم سال خوبی را پیشروی فوتبال کشورمان قرار دهیم.