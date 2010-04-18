برگزاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج/پیش بینی انعقاد 20 تفاهمنامه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد باقر علایی شامگاه شنبه در حاشیه نشست سرمایه گذاری خارجی در استانداری لرستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این همایش به منظور جذب سرمایه گذار برای انجام پروژه های کشور و به پیشنهاد کارگروه اقتصادی شورای عالی برگزار می شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای میان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای برگزاری این همایش، عنوان کرد: با توجه به اعلام آمادگی استانداری فارس و شهرداری شیراز این همایش یک و دوم خردادماه سالجاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

اهداف همایش و جزئیات برگزاری نمایشگاه توانمندیهای استانها

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با تشریح اهداف برگزاری این همایش، عنوان کرد: هدف از این همایش تحلیل و تدوین مشکلات جذب سرمایه گذاری در کشور، ایجاد میز مذاکره بین صاحبان پروژه ها و علاقمندان به سرمایه گذاری، ظرفیت ها و مزیت های بازار سرمایه ایران، شناسایی و معرفی ظرفیت های و فرصت های سرمایه گذاری در ایران، ایجاد پل ارتباطی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی و همچنین شفاف سازی تضمین و گسترش امنیت سرمایه گذاری است که در هشت پانل تخصصی مصادیق پروژه های قابل سرمایه گذاری در کشور بررسی خواهد شد.

اعلایی همچنین از برگزاری نمایشگاهی به مدت سه روز از یکم تا سوم خردادماه همزمان با برگزاری همایش خبر داد و گفت: در این نمایشگاه توانمندیهای سرمایه گذاری در ایران در حوزه های انرژی، ساختمان، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، نفت و گاز، گردشگری و توریسم درمانی به نمایش درخواهد آمد.

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه برای هر 30 استان کشور غرفه هایی در نظر گرفته شده است.

انتشار کتاب اسامی سرمایه گذاران برتر ایرانی

اعلایی افزود: همچنین در این همایش اسامی سرمایه گذاران برتر کل کشور در قالب کتابی منتشر خواهد شد که در این کتاب نام 100 سرمایه گذار برتر خواهد آمد.

وی از تقدیر از 24 سرمایه گذار برتر کشور در همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجام شده احتمالا همایش با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود.

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی افزود: تاکنون حضور معاون اول رئیس جمهوری در این همایش نهایی شده است.

حضور 200 سرمایه گذار و 100 شرکت خارجی در همایش

اعلایی ادامه داد: در این راستا از دو هزار ایرانی که در همایش های قبلی شرکت کرده اند حدود 300 نفر انتخاب شده که تاکنون حضور 200 نفر از این افراد در همایش قطعی شده است.

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی خواستار پیگیری استانهای مختلف کشور برای اعلام لیست مهمانان شد و بیان داشت: در حال حاضر همچنین حضور 100 شرکت خارجی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، چین، مالزی، و سوئد قطعی شده است.

اعلایی با اشاره به برگزاری نشست های تخصصی در این همایش، عنوان کرد: روز دوم همایش دو نشست عمومی برگزار خواهد شد که وزرای مربوطه در این نشست ها حضور خواهند یافت و پس از تصویب طرح ها در جلسه همه توافقات در قالب صورت جلسه خواهد آمد.

مصوبات شورایعالی ایرانیان مقیم خارج در حکم مصوبه هیئت دولت

وی با بیان اینکه مصوبات این نشست ها سپس در شورایعالی ایرانیان مقیم خارج از کشور تصویب می شود، یادآور شد: مصوبات این شورا در حکم مصوبات دولت محسوب می شود.

دبیر و عضو شورای سیاستگذاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی خاطر نشان کرد: پیش بینی شده است که دبیرخانه این همایش دائمی شود تا بتواند مصوبات را پیگیری کند.

اعلایی یادآور شد: پیش بینی می شود که در این همایش 20 تفاهم نامه امضا شود که 10 تا از این تفاهم نامه به قرارداد منجر خواهد شد.