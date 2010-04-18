زندان مرکزی گلستان با کمبود فضا روبرو ست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر رنجبر در بازدید مسئولان استان از این زندان افزود: به رغم وجود مشکلات، طرحهیا زیادی در زمینه اشتغال بکار مددجویان در داخل و بیرون زندان، رای باز و ... در این مرکز اجرا شد که این امر را مرهون تلاش و از خود گذشتگی کلیه همکاران و حمایتهای مراجع قضایی استان است.

مدیرکل زندانهای استان گلستان نیزگفت: با وجود مشکلات فراوان این استان موفق شد مقام اول در اجرای برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در سطح کشور در دو سال گذشته را بدست آورد.

عباسعلی عرب، خواستار حمایت نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات زندانهای استان شد.



محمد جواد نظری مهر نماینده مجلس نیز خواستار تعامل بیشتر مسئولان زندانهای استان با نمایندگان مجلس شد و گفت: اطلاعات بیشتری در اختیار نمایندگان قرار دهند و پیگیر مسائل و مشکلات خود از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشند.

وی افزود: نمایندگان جنبه نظارتی دارند و در صورت مشاهده مشکل می توانند به دولت گوشزد نمایند و خواستار رفع مشکل خود باشند

وی اظهار داشت: این گونه از بازدیدها می توانند به ما نمایندگان مجلس کمک نمایدرا با مشکلات این مجموعه آشنا شویم.

نظری مهر، قول مساعد در زمینه همکاری و رایزنی با مسئولان سازمان زندانهای کشور در خصوص برطرف کردن فضای مورد نیاز زندانهای استان را از طریق مجلس داد.