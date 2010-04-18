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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

نامزدهای دو بخش "روزی روزگاری" پیش از نمایشگاه کتاب معرفی می شود

نامزدهای دو بخش "روزی روزگاری" پیش از نمایشگاه کتاب معرفی می شود

با پیشرفت روند داوری "روزی روزگاری" در دو بخش رمان و مجموعه داستان نامزدهای این دو بخش پیش از نمایشگاه کتاب معرفی خواهند شد.

سعید طباطبایی دبیر چهارمین جایزه "روزی روزگاری" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین تحولات این جایزه ادبی گفت: پس از اینکه فهرست کاملی از آثار منتشر شده در سال 88 در دو بخش رمان و مجموعه داستان تهیه و این کتابها که بالغ بر 120 عنوان بود خریداری و در اختیار داوران قرار گرفت، بخش عمده ای از داوریها در این دو بخش طی تعطیلات نوروزی انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت داوریها امیدواریم تا پیش از نمایشگاه کتاب نامزدهای تندیس جایزه ادبی "روزی روزگاری" در دو بخش رمان و مجموعه داستان معرفی شوند و مراسم پایانی نیز که طبق اعلام قبلی در پاییز برگزار خواهد شد.
 
دبیر جایزه "روزی روزگاری" تفکیک زمان داوری بخشهای مختلف را به دلیل بالا رفتن کیفیت داوری دانست و توضیح داد: در حال حاضر کمیته فنی ترجمه در بخش آثار غیرداستانی و کمیته فنی بخش ادبیات نمایشی مشغول گردآوری و انتخاب اولیه آثار هستند و یپش از نمایشگاه، کتابها از سوی کمیته های فنی به داوران ارجاع می شود و بلافاصله پس از نمایشگاه نامزدهای این دو بخش نیز معرفی می شوند.
 
طباطبایی در پایان درباره دو بخش تازه تاسیس جایزه گفت: رایزنی برای تشکیل کمیته های فنی دو بخش طرح روی جلد کتاب و نقد ادبی در حال انجام است و پیش بینی می کنیم تا خردادماه نتایج کمیته های این دو بخش قابل ارائه باشد.
 
 
 
کد مطلب 1065881

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