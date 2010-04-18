ابوالقاسم قزوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 130نفر از سهمیه های استان سمنان در رشته تربیت بدنی استخدام می شوند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان در خصوص برنامه‌های فرهنگی است، گفت: آموزش و پرورش استان سمنان بیش از 40 پروژه آموزشی و فرهنگی را برای دور سوم سفر پیشنهاد کرده است.

به گفته وی، برای اجرای این طرح ها اعتباری بیش از یک هزار و 100 میلیارد ریال نیازمند تصویب در هیئت دولت است.

قزوهی توجه به بحث قرآن و تربیت بدنی را از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده دانست و گفت: دانش‌آموزان باید به خوبی در مدرسه قرآن را آموزش ببینند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از احداث مجتمع‌های آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی در استان سمنان خبر داد و گفت: حداقل شش روستا و یا 120 دانش‌آموز می‌توانند زیرپوشش این مجتمع‌ها قرار گیرند.

وی با اشاره به نامگذاری سال 1389 به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف توسط رهبری، تحقق کار و تلاش مضاعف در آموزش و پرورش را توجه بیشتر به معنوی دانستن کار تعلیم و تربیت عنوان کرد.