برگزاری نشستهای "گل قناعت و رایحه عزت" در فرهنگسری گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سلسله نشستها که با حضور عرفان نظر آهاری،‌ دکتر احمد تمیم‌داری و دکتر حسین اسکندری برپا می‌شود آثار و ویژگیهای شخصیتی این شاعر بزرگ قرن هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مباحثی چون "خدا محوری در آثار سعدی"، "سعدی و نعت پیامبر اعظم (ص)"،‌ "سعدی و نکوهش مردم آزاری و ظلم"، "سعدی و عشق" و نکاتی دیگر در مورد گلستان و بوستان مطرح و پیرامون آن در این جلسات صحبت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست "گل قناعت و رایحه عزت" می‌توانند ساعت 17 به سالن فدک فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر،‌ خیابان گلستان مراجعه کنند.

