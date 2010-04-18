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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

برگزاری نشستهای "گل قناعت و رایحه عزت" در فرهنگسری گلستان

برگزاری نشستهای "گل قناعت و رایحه عزت" در فرهنگسری گلستان

همزمان با سالروز بزرگداشت سعدی سلسله نشستهای ادبی "تفرجی در گلستان و بوستان" با عنوان "گل قناعت و رایحه عزت" روزهای 31 فروردین و همچنین 7 و 14 اردیبهشت در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سلسله نشستها که با حضور عرفان نظر آهاری،‌ دکتر احمد تمیم‌داری و دکتر حسین اسکندری برپا می‌شود آثار و ویژگیهای شخصیتی این شاعر بزرگ قرن هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 مباحثی چون "خدا محوری در آثار سعدی"، "سعدی و نعت پیامبر اعظم (ص)"،‌ "سعدی و نکوهش مردم آزاری و ظلم"، "سعدی و عشق" و نکاتی دیگر در مورد گلستان و بوستان مطرح و پیرامون آن  در این جلسات صحبت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست "گل قناعت و رایحه عزت" می‌توانند ساعت 17 به سالن فدک فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر،‌ خیابان گلستان مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1065907

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