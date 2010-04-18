انتقاد باشگاه سپاهان از رفتار مدیران الشباب و شبکه های عربی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطلب که روی خروجی سایت باشگاه سپاهان قرار گرفته، آمده است:‌ " شبکه تلویزیونی العربیه وابسته به شاهزادگان سعودی که شکست‌های باشگاه‌های عربستانی آنان را عصبانی کرده، در اقدامی کینه توزانه میزبانی اصفهان، هتل‌ها و ورزشگاه‌های این شهر را از عوامل شکست الشبابی‌ها دانسته است، باختی که تیم عربستانی را در آستانه حذف از آسیا قرار داده است.

تیم فوتبال الشباب که در بهترین حالت و در مهمترین دیدارهایش در ورزشگاه ملک فهد ریاض با استقبال پانصد نفره هوادارانش مواجه می‌شود، هنوز از استقبال و حمایت کوبنده و شعارهای 90 دقیقه ای هواداران متعصب اصفهانی در دیدار سپاهان - الشباب در شوک و بهت هستند.

در این باره شبکه العربیه در خبری دروغ مدعی حمله هوادران سپاهان به بازیکنان الشباب شده است، مطلبی که حتی خالد البطلان مدیر باشگاه الشباب هم با توجه به بزرگی این دروغ، آن را در همین شبکه تکذیب و رد کرده است.

الشبابی ها مطمئن باشند در دیدار بعدی که در مصاف با سپاهان برگزار می کنند، زردپوشان اصفهان دیگر اجازه نمی دهند تا جشنواره موقعیت‌های گل آنها به هدر رود و الشبابی‌ها را با نتیجه بالای 5 گل به کشورشان روانه می کنند تا این تیم عربی و شبکه های وابسته شان، مجبور نباشند شکست تلخ 24 فروردین را به هتل و امثالهم ربط داده و خاموش‌تر از همیشه به کشورشان برگردند. همچنین باخت به ایرانی‌ها را در مسائل فنی جستجو کنند نه در هیاهوهای اینچنینی.

حداقل نتیجه اینکار این است که در دیدارهایی که آبرو و اعتبار کشورشان در میان است هوادران فوتبال عربستان که قطعا چنین توجیه‌هایی را برای باخت‌های پی در پی تیم هایشان بر نمی تابند بیشتر به ورزشگاه ریاض بیایند و الشبابی‌‍ها تماشاگرانی بیش از پانصد نفر را در روی سکو به عنوان حامی خود ببینند."