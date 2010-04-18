آداب و رسوم ملی نباید با ورود فرهنگ غربی تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت‌الاسلام علی شکری صبح یکشنبه در نشست تخصصی بانوان فرهیخته استان سمنان گفت: یکی از ضرورت‌هایی که باید به آن توجه شود، فرهنگ بومی است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به همت و کار مضاعف گفت نباید به شعار اکتفا شود بلکه گام های عملی برای تحقق این امر فراهم شود .

به گفته وی، در حوزه فرهنگی باید بیش از دیگر حوزه‌ها به این شعار توجه شود و نباید عملیاتی کردن شعار امسال فقط به صورت نمایشی و در حد برگزاری چند همایش باشد.

شکری با تاکید بر اینکه در عصر حاضر نیروی انسانی بعنوان ذخیره ای موثر در نظر گرفته شده است، گفت: بانون فرهیخته و فرهنگی بعنوان نیروی انسانی تاثیر گذار از سرمایه های ارزشمند کشور محسوب می شوند .

وی ادامه داد: فضیلت و برتری کشورها به علم و دانش آنها بستگی دارد و باید با پرورش استعدادها و اذهان در ایجاد جهش علمی درکشور کمک کرد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: باید در کشور جهش علمی اتفاق بیفتد و استعدادها و اذهان آحاد جامعه به کار گرفته شود.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی به همت فرزندان این مرز و بوم جزو 10 کشور برتر در زمینه علم و دانش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: هر میزان که افراد جامعه، نخبگان و دانشمندان را فعال کنیم و در تصمیم‌سازی مشارکت دهیم اقتدار خود را بالاتر می‌بریم.

سرپرست اداره امور فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: بانوی فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی فردی است که نسبت به وضع اجتماعی و فرهنگ دینی منطقه خود آگاهی و حساسیت دارد.

حجت‌اسلام حسین صبوری اضافه کرد: بانوی فرهیخته باید با انعکاس این اندیشمندی در عمل و آثار خود، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجاد کند.

وی تصریح کرد: تلاش در عرصه فرهنگی دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروه‌ها و آحاد تاثیرگذار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه‌های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند.

سرپرست اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای منویات رهبری، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز و کارهایی را طراحی کرده و به مرحله اجرا در آورده است.

کارشناس امور بانوان این اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و الگو از هویت زن مسلمان، شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان، زمینه سازی جهت هدایت و اثر بخشی بانوان فرهیخته و فعالیت بومی عرصه فرهنگ دینی استان ها و تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان از جمله اهداف کیفی این نشست است.

نیره شعاعی افزود: شناسایی، معرفی و تعامل بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی، اولویت دهی برنامه ای و هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیازها و آسیب های فرهنگ دینی استان، حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر امور بانوان و بهر ه گیری و بهبود توانمندی های فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی از اهداف کمی نشست بانوان نخبه است.

وی تصریح کرد: جمعیت بانوان در راستای ترویج ارزش های نظام اسلامی به صورت غیر دولتی، غیر سیاسی و مردمی اقدام به فعالیت های فرهنگی- تبلیغی می کنند.

به گفته وی، محل استقرار جمعیت بانوان ادارات کل، ادارات تبلیغات اسلامی استان های سراسر کشور است.