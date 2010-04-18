آداب و رسوم ملی نباید با ورود فرهنگ غربی تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجتالاسلام علی شکری صبح یکشنبه در نشست تخصصی بانوان فرهیخته استان سمنان گفت: یکی از ضرورتهایی که باید به آن توجه شود، فرهنگ بومی است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به همت و کار مضاعف گفت نباید به شعار اکتفا شود بلکه گام های عملی برای تحقق این امر فراهم شود.
به گفته وی، در حوزه فرهنگی باید بیش از دیگر حوزهها به این شعار توجه شود و نباید عملیاتی کردن شعار امسال فقط به صورت نمایشی و در حد برگزاری چند همایش باشد.
شکری با تاکید بر اینکه در عصر حاضر نیروی انسانی بعنوان ذخیره ای موثر در نظر گرفته شده است، گفت: بانون فرهیخته و فرهنگی بعنوان نیروی انسانی تاثیر گذار از سرمایه های ارزشمند کشور محسوب می شوند.
وی ادامه داد: فضیلت و برتری کشورها به علم و دانش آنها بستگی دارد و باید با پرورش استعدادها و اذهان در ایجاد جهش علمی درکشور کمک کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: باید در کشور جهش علمی اتفاق بیفتد و استعدادها و اذهان آحاد جامعه به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: ایران اسلامی به همت فرزندان این مرز و بوم جزو 10 کشور برتر در زمینه علم و دانش است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: هر میزان که افراد جامعه، نخبگان و دانشمندان را فعال کنیم و در تصمیمسازی مشارکت دهیم اقتدار خود را بالاتر میبریم.
سرپرست اداره امور فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: بانوی فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی فردی است که نسبت به وضع اجتماعی و فرهنگ دینی منطقه خود آگاهی و حساسیت دارد.
حجتاسلام حسین صبوری اضافه کرد: بانوی فرهیخته باید با انعکاس این اندیشمندی در عمل و آثار خود، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجاد کند.
وی تصریح کرد: تلاش در عرصه فرهنگی دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروهها و آحاد تاثیرگذار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامههای کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند.
سرپرست اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای منویات رهبری، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز و کارهایی را طراحی کرده و به مرحله اجرا در آورده است.
کارشناس امور بانوان این اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام و الگو از هویت زن مسلمان، شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان، زمینه سازی جهت هدایت و اثر بخشی بانوان فرهیخته و فعالیت بومی عرصه فرهنگ دینی استان ها و تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان از جمله اهداف کیفی این نشست است.
نیره شعاعی افزود: شناسایی، معرفی و تعامل بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی، اولویت دهی برنامه ای و هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیازها و آسیب های فرهنگ دینی استان، حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر امور بانوان و بهر ه گیری و بهبود توانمندی های فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی از اهداف کمی نشست بانوان نخبه است.
وی تصریح کرد: جمعیت بانوان در راستای ترویج ارزش های نظام اسلامی به صورت غیر دولتی، غیر سیاسی و مردمی اقدام به فعالیت های فرهنگی- تبلیغی می کنند.
به گفته وی، محل استقرار جمعیت بانوان ادارات کل، ادارات تبلیغات اسلامی استان های سراسر کشور است.
