بدهی چهار میلیارد ریالی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر فرشید فریور صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: با تحویل بیمارستان های سمنان و دامغان تا پایان سال مراحل تجهیز و بهره برداری از آنها اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه زمان تحویل این بیمارستان ها را باید وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کند، گفت: با تحویل این بیمارستان ها تجهیز آنها آغاز می شود.

به گفته وی، تجهیز این بیمارستان در مجموع 260 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که 150 میلیارد ریال آن در بیمارستان 220 تختخوابی سمنان و بقیه در بیمارستان 160 تختخوابی دامغان باید هزینه شود .

وی با بیان اینکه در سال 89 در مجموع 70 میلیارد ریال به این دوبیمارستان اختصاص یافته است، گفت: عملیات احداث بیمارستان گرمسار نیز از مصوبات سفر هیئت دولت به استان سمنان آغاز شده است.

معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این دانشگاه در سال 88 بیش از 35 میلیارد ریال از منابع ملی، استانی و ... در اجرای پروژه های عمرانی هزینه کرده است.

مدیر دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این نشست خبری گفت: تمام دانشجویان این دانشگاه از خوابگاه و نیز امکانات غذا برخوردارند .

عباسعلی ابراهیمان با بیان اینکه این نرم در کشور 65 درصد است، گفت: اینکه 85 درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان غیربومی هستند.