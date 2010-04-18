ارتش در مسیر خودکفایی حرکت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی روز یکشنبه در مراسم روژ ارتش در گرگان افزود: امروز ارتش جمهوری اسلامی از چنان قدرتی برخوردار است که دشمن به خود اجازه نمی دهد به آسانی به این کشور حمله کند.

وی اظهار داشت: این ارتش که در نظام گذشته به آن اجازه داده نمی شد که قطعه ای ساده را تعمیر کند، امروز ناوشکن جماران را می سازد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ساخت این ناوشکن بوسیله متخصصان ایرانی انجام شد و این امر مایه امید است که در بخشهای مختلف توانمند شدیم.

به گفته آیت الله نورمفیدی، ارتش جمهوری اسلامی ایران به روز و کارامد شده است و ارتش موجب اقتدار و امنیت در کشور شده است.

نمانیده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: ارتش جههوری اسلامی ایران در مدتی که از انقلاب گذشت، در صحنه های مختلف، دلبستگی خود را به کشور و انقلاب به اثبات رسانده است.

ارشد نظامی آجا در استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز گفت: ایرانی افتخاز می کند در سایه ارتشی زندگی می کند که تحت فرماندهی کل قواست.

امیر منصور خمری افزود: روز 29 فروردین روز ارتش خداست که شحاعت حیدر و ولایت مداری را سرلوحه قرار داده است.

در این مراسم یگانهای حاضر در میدان به رژه پرداختند.