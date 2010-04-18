اتفاقی جدید در ایران و دنیا ؛ کاهش قیمت در زمان رونق مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز یکشنبه درحاشیه بازدید از پروژه مصلای امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش اجاره بهای مسکن گفت: در 6 ماهه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 در صدور پروانه های ساختمانی 31 درصدرشد منفی داشته ایم، در حالیکه در 9 ماهه اول سال 88 نسبت به 6 ماهه اول صدور پروانه ها از رشد 18 درصدی برخوردار شده است.

وی تاکید کرد: برای اولین بار در کشور صدور پروانه ساخت درکشورافزایش داشته و این به معنی رونق مسکن است و باید به طور معمول در این زمان قیمتها افزایش می یافت درحالی که نه تنها این امر اتفاق نیفتاد؛ بلکه کاهش قیمت نیز داشته ایم.

کاهش قیمت مسکن در زمان رونق

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه رونق مسکن به معنای بالا رفتن قیمتها است،اظهارداشت: براساس آخرین اطلاعات مرکزآمار ایران درصدور پروانه های ساخت رشد داشته ایم که این اتفاق به دلیل ایجاد رونق مسکن افزایش قیمتها را باید به دنبال داشت، در حالی که با کاهش قیمتها روبرو بوده ایم.

وی کاهش قیمت مسکن در زمان رونق را اتفاق جدیدی در دنیا و همچنین در ایران خواند و افزود: حرکت مسکن سینوسی است؛ یعنی یک مدت با رکود مسکن مواجه می شویم که دراین شرایط روند ساخت و ساز پائین می آید و واحدهای مسکونی نیز از سوی مردم تا زمان رونق وانتظار افزایش قیمتها به فروش نمی رسد، اما هم اکنون با وجود رونق در بازار مسکن قیمتها به دلیل اتخاذ سیاستهای درست دولت درواگذاری زمین رایگان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، افزایش تسهیلات، پشتیبانی ازتاسیسات زیربنایی، واگذاری زمین رایگان برای تاسیسات رو بنایی و اقدام عملیاتی برای مسکن مهردرشهر و روستا قیمتها پایین نگه داشته شده است.

رعایت مقررات فنی ساخت در مسکن مهر

نیکزاد همچنین در ارتباط با نظارت مهندس ناظر بر روند ساخت و ساز در کشور خاطرنشان کرد: ساخت و ساز درکشور دو نوع است دولتی و غیردولتی و هم اکنون در ساخت پروژه های دولتی همچون مصلای امام خمینی (ره)، بیمارستانها، مدارس، سد و یا راهها سیستم دولتی از طریق تیم مهندسان مشاور و ناظرعملیات ساخت را تحت کنترل و نظارت دارد و در اجرای پروژه های غیردولتی باید مقررات فنی رعایت شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه های غیردولتی به خصوص مسکن مهرعنوان کرد: مسکن مهر یک کارگاه بزرگ ملی است که درسطح کشور یک میلیون و 200 هزار واحد ساخته می شود(معادل 200 هزارواحد مسکونی در روستا و یک میلیون واحد مسکونی درشهر)، لذا در ساخت مسکن مهر آجر روی آجر گذاشته نمی شود، مگر اینکه مقررات فنی رعایت شود.

وزیرمسکن و شهرسازی تصریح کرد: نظام مهندسی برروند ساخت مسکن مهر واجرای مباحث مقررات ملی در ساخت واحدهای آن نظارت کامل دارد و مهندس ناظر باید مراحل مختلف ساخت از جمله پی ریزی، اسکلت بندی و یا سفت کاری و در نهایت کل سازه را به لحاظ به کارگیری مقررات فنی ساخت مورد تایید قرار دهد، زیرا مقاومت ساختمانها در برابر زلزله برای ما امری مهم است.

کاهش حاشیه نشینی با ورود مسکن مهر به کشور

وی اظهارداشت: با اجرای طرح مسکن مهرو پرداخت تسهیلات 20 میلیون تومانی قرض الحسنه و اعطای زمین رایگان به متقاضیان این طرح، هم اکنون روند حاشیه نشینی و مشکلات مربوط به آن در کشورکاهش یافته است.

ساخت 25 هزار واحد مسکونی مهر توسط انبوه سازان خارجی

نیکزاد با بیان اینکه برای ساخت مسکن مهر با 17 انبوه ساز خارجی مذاکره شده است، افزود: هفته گذشته برای ساخت 20 هزار واحد مسکونی در شهرجدید پرند به صورت 14 طبقه با نصب دو آسانسور و رعایت کلیه مباحث فنی و کلید تحویل با کشور ترکیه قرارداد منعقد شده است و بر اساس توافقات به عمل آمده این واحدها ظرف مدت یکسال به اتمام می رسند، اما به دلیل اینکه از قالبهای تونلی در ساخت واحدها استفاده خواهد شد کشور ترکیه از ما خواستار سه ماه فرصت جهت تجهیز کارگاه و انتقال قالبهای تونلی شد که پس ازطی این دوره به صورت جدی کار دنبال می شود.

وی با اشاره به ساخت 5 هزار واحد مسکن مهردر شهر جدید پرند از سوی کره جنوبی افزود: قرارداد این کار منعقد و زمین جهت این منظور فراهم شده و هم اکنون آماده سازی از سوی شرکت کره جنوبی در حال انجام است.

وزیرمسکن و شهرسازی اعلام کرد: علاوه بر ساخت 20 هزار واحد و 5 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر توسط ترکیه و کره جنوبی، با 17 شرکت چینی، بحرینی و شرکتهای دیگری که بتوانند مسکن انبوه و مقاوم نزدیک به قیمت شرکتهای داخلی بسازند وارد مذاکره شده ایم.