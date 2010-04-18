موفقیت دو ایرانی در مسابقه عکاسی ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جایزه بین‌المللی عکاسی FRANCESCO FORNO تحت نظارت فدراسیون جهانی هنر عکاسی (FIAP) و انجمن عکاسان ایتالیا (FIAF) در شهر رم ایتالیا در حال برگزاری است و دو عکاس از ایران در این مسابقه موفق به کسب مقام شدند.

در این مسابقه که در دو بخش "آزاد" و "مرد و دریا" برگزار شده است، فرزین شادمهر از ایران در بخش "مرد و دریا" مقام دوم را کسب کرد و مهدی رضوی برنده جایزه ویژه این جشنواره در بخش عکاسان زیر 29 سال شد و از وی برای حضور در مراسم اختتامیه و بازدید از نمایشگاه به ایتالیا دعوت شده است.

این جایزه شامل تندیس بلورین، مدال یادبود انجمن عکاسان ایتالیا (FIAF) و دیپلم افتخار فدراسیون جهانی هنر عکاسی (FIAP) است.

در این دوره از جشنواره 36 کشور جهان با 4394 عکس شرکت کردند و در نهایت 238 عکس به بخش نمایشگاهی راه پیدا کرد.

مراسم اختتامیه این جشنواره روز یکشنبه 29 فروردین در موزه Archeological در شهر رم برگزار می‌شود و مهدی رضوی نیز یکی از حاضرین در این مراسم خواهد بود.



