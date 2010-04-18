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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

موفقیت دو ایرانی در مسابقه عکاسی ایتالیا

موفقیت دو ایرانی در مسابقه عکاسی ایتالیا

فرزین شادمهر و مهدی رضوی در سیزدهمین جایزه بین‌المللی عکاسی FRANCESCO FORNO موفق به کسب رتبه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جایزه بین‌المللی عکاسی FRANCESCO FORNO  تحت نظارت فدراسیون جهانی هنر عکاسی (FIAP) و انجمن عکاسان ایتالیا (FIAF) در شهر رم ایتالیا در حال برگزاری است و دو عکاس از ایران در این مسابقه موفق به کسب مقام شدند.

در این مسابقه که در دو بخش "آزاد" و "مرد و دریا" برگزار شده است، فرزین شادمهر از ایران در بخش "مرد و دریا" مقام دوم را کسب کرد و مهدی رضوی برنده جایزه ویژه این جشنواره در بخش عکاسان زیر 29 سال شد و از وی برای حضور در مراسم اختتامیه و بازدید از نمایشگاه به ایتالیا دعوت شده است.

این جایزه شامل تندیس بلورین، مدال یادبود انجمن عکاسان ایتالیا (FIAF) و دیپلم افتخار فدراسیون جهانی هنر عکاسی (FIAP) است.
در این دوره از جشنواره 36 کشور جهان با 4394 عکس شرکت کردند و در نهایت 238 عکس به بخش نمایشگاهی راه پیدا کرد.

مراسم اختتامیه این جشنواره روز یکشنبه 29 فروردین در موزه Archeological در شهر رم برگزار می‌شود و مهدی رضوی نیز یکی از حاضرین در این مراسم خواهد بود.


 

کد مطلب 1065933

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