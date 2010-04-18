تاریخ انقلاب اسلامی در پنج کتاب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابها به سفارش اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تهیه شدهاند.
این کتابها مرور کوتاهی هستند بر انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران بر اساس یک نظریه به پیروزی رسیده است، نظریه ولایت فقیه. بر همین اساس اولین کتاب از این سری با عنوان «ولایت فقیه» با ریشه انقلاب اسلامی آشنا میشویم.
در کتاب دوم با نام « جز او» مروری بر تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی به صورت داستان است و ما با خواندن این داستان جذاب با تجربههای دشوار این حکومت جوان آشنا می شویم.
کتابهای سوم و چهارم با عناوین «انقلاب روح الله» و « برادر روح الله» داستان زندگی دو رهبر بزرگ جمهوری اسلامی است.
«ماموریت غیر ممکن – انقلاب اسلامی» نام آخرین جلد از این مجموعه است. این کتاب یک داستان سیاسی- جاسوسی درمورد کارنامه عملکرد جمهوری اسلامی در سی سال گذشته است.
هرکدام از کتابهای « مشق آزاد» در قطع جیبی و با شمارگان دویست هزار نسخه چاپ و به جامعه دانشآموزی ایران اهدا شده است.
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