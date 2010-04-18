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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

"ساندویچ سرد" تابستان کلید می‌خورد

"ساندویچ سرد" تابستان کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "ساندویچ سرد" به کارگردانی بهمن گودرزی با آماده شدن فیلمنامه تابستان مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم سینمایی در انتظار آماده شدن فیلمنامه هستند تا انتخاب قطعی بازیگران و عوامل را انجام دهند، به دلیل طولانی شدن روند نگارش فیلمنامه "ساندویچ سرد"، فیلمبرداری اوایل تابستان شروع می‌شود.

پیمان قاسمخانی بازنویسی فیلمنامه را انجام می‌دهد و برای فیلمبرداری 40 جلسه برنامه‌ریزی شده ‌است. مهناز افشار و امین حیایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. محمد شایسته مدیرتولید این فیلم است.

فیلمنامه اولیه "ساندویچ سرد" را آرش قادری نوشته است. بهمن گودرزی فیلم‌های سینمایی "دلواپسی"، "به دنبال خوشبختی" و "بی‌ستاره" را کارگردانی کرده است. تهیه‌کننده "ساندویچ سرد" مرتضی شایسته است.

عوامل دیگری که حضورشان در این فیلم قطعی شده‌اند عبارتند از مدیرفیلمبرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: بابک اردلان، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف.

کد مطلب 1065937

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