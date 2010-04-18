به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم سینمایی در انتظار آماده شدن فیلمنامه هستند تا انتخاب قطعی بازیگران و عوامل را انجام دهند، به دلیل طولانی شدن روند نگارش فیلمنامه "ساندویچ سرد"، فیلمبرداری اوایل تابستان شروع میشود.
پیمان قاسمخانی بازنویسی فیلمنامه را انجام میدهد و برای فیلمبرداری 40 جلسه برنامهریزی شده است. مهناز افشار و امین حیایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. محمد شایسته مدیرتولید این فیلم است.
فیلمنامه اولیه "ساندویچ سرد" را آرش قادری نوشته است. بهمن گودرزی فیلمهای سینمایی "دلواپسی"، "به دنبال خوشبختی" و "بیستاره" را کارگردانی کرده است. تهیهکننده "ساندویچ سرد" مرتضی شایسته است.
عوامل دیگری که حضورشان در این فیلم قطعی شدهاند عبارتند از مدیرفیلمبرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: بابک اردلان، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف.
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