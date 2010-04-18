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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

نوذری:

کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای زیادی برای انجام طرحهای پژوهشی دارد

کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای زیادی برای انجام طرحهای پژوهشی دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان پتانسیلها و ظرفیتهای زیادی در همه بخشها به خصوص در بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری برای انجام بیشتر کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج ، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست شورای تحول اداری استان افزود: لازم است مدیران دستگاه های مختلف اجرایی این استان طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.

وی بیان کرد: قطعا هر چه میزان طرحها، پیشنهادها و کارهای تحقیقاتی و علمی در حوزه ها و بخشهای مختلف در این استان بیشتر باشد، نگاه توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری مسئولان و مقامات عالی سازمانها و وزارتخانه ها در خصوص مسائل گوناگون به استان بیشتر خواهد شد.

نوذری اظهار داشت: دولت در این راستا تمهیدات و اعتبارات خوبی را در نظر گرفته است که باید نهادهای دولتی این استان از اینگونه فرصتها نهایت بهره و استفاده را ببرند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت و نقش پژوهش در توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، گفت: امروزه ارزیابی و سنجش اثربخشی طرحهای پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف عالیه سازمانها و نهاد های مختلف امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

همچنین در این جلسه با توجه به مشکلات دانشگاه پیام نورکهگیلویه وبویراحمد از جمله نداشتن فضای فیزیکی مناسب، مقرر شد سازمان آموزش و پرورش با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، سالنهای بدون استفاده آموزش و پرورش را برای رفع این معضل اساسی بازسازی و در اختیار دانشگاه پیام نور استان قرار دهند.

کد مطلب 1065939

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