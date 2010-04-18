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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی به تقویت فردگرایی منجر شده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه گفت: نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی، رسانه ای و رایانه ای موجب شده کارکرد آنها نیز به طور عمده در جهت تقویت فردگرایی در خانواده سوق پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ دکتر محمدرضا سنگری ظهر یکشنبه در همایش علمی، تخصصی علل و آسیب های تغییر ساختار خانواده ایرانی  در کانون فرهنگی، تربیتی امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه یک کرج گفت: محیط ناامن خانواده (دعوا و اختلاف)، دعوای بین دونسل ( پدر و مادر و نسل جدید) و اختلال در فرایند همانند سازی باعث شده که دیگر پدر و مادر برای فرزندان الگو نباشند زیرا تمام مدت پدر و مادر یکدیگر را در خانواده نفی می کنند.
 
وی افزود: خانواده ها باید محیطی امن را برای فرزندان خود ایجاد کنند تا آنان برای رفع مشکلات خود سرپناه امنی در کانون گرم خانواده داشته باشند.
 
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:  بدون تردید تغییر در ساختار خانواده و به تبع آن تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خواهد بود و همین تغییرات گسترده است که آسیب های کارکردی را برای خانواده به دنبال خواهد داشت.
 
سنگری بیان داشت: متاسفانه پیشرفت های تکنولوژی و رایانه ایی امروز باعث دوری فضای روانی و عاطفی در خانواده ها شده است.
 
این مولف کتب درسی یادآور شد: این ابزار به تدریج فضای روانی و محیطی گفت و گو را در ارتباط بین فردی در خانواده خدشه دار کرده و اعضای خانواده را به جای همگرایی به واگرایی سوق داده است.
 
وی ادامه داد: این مهم تا جایی رسیده که شاهد آن هستیم هر عضو خانواده صرفا در فضای فیزیکی مشترکی زندگی می کند اما هیچ تعاملی با دیگر اعضای خانواده ندارد.
 
سنگری  اظهارداشت: نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی، رسانه ای و رایانه ای موجب شده کارکرد آنها نیز به طور عمده در جهت تقویت فردگرایی در خانواده سوق پیدا کند.
 
وی خاطر نشان کرد:  نتیجه این عملکرد آنست که افراد خانواده به جای گفت و گوی صمیمی با یکدیگر که می تواند به تقویت پیوندهای عاطفی و انسجام اعضای خانواده منجر شود با ابزار الکترونیکی ارتباط برقرار کرده که ارتباطی فاقد بار عاطفی، احساسی و هیجانی است.
 
در این همایش 500 نفر از مدیران، معاونان و مربیان پرورشی، مشاوران، اعضای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج حضور داشتند.
کد مطلب 1065960

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