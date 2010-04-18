نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی به تقویت فردگرایی منجر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ دکتر محمدرضا سنگری ظهر یکشنبه در همایش علمی، تخصصی علل و آسیب های تغییر ساختار خانواده ایرانی در کانون فرهنگی، تربیتی امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه یک کرج گفت: محیط ناامن خانواده (دعوا و اختلاف)، دعوای بین دونسل ( پدر و مادر و نسل جدید) و اختلال در فرایند همانند سازی باعث شده که دیگر پدر و مادر برای فرزندان الگو نباشند زیرا تمام مدت پدر و مادر یکدیگر را در خانواده نفی می کنند.

وی افزود: خانواده ها باید محیطی امن را برای فرزندان خود ایجاد کنند تا آنان برای رفع مشکلات خود سرپناه امنی در کانون گرم خانواده داشته باشند.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بدون تردید تغییر در ساختار خانواده و به تبع آن تغییر در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خواهد بود و همین تغییرات گسترده است که آسیب های کارکردی را برای خانواده به دنبال خواهد داشت.

سنگری بیان داشت: متاسفانه پیشرفت های تکنولوژی و رایانه ایی امروز باعث دوری فضای روانی و عاطفی در خانواده ها شده است.

این مولف کتب درسی یادآور شد: این ابزار به تدریج فضای روانی و محیطی گفت و گو را در ارتباط بین فردی در خانواده خدشه دار کرده و اعضای خانواده را به جای همگرایی به واگرایی سوق داده است.

وی ادامه داد: این مهم تا جایی رسیده که شاهد آن هستیم هر عضو خانواده صرفا در فضای فیزیکی مشترکی زندگی می کند اما هیچ تعاملی با دیگر اعضای خانواده ندارد.

سنگری اظهارداشت: نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی، رسانه ای و رایانه ای موجب شده کارکرد آنها نیز به طور عمده در جهت تقویت فردگرایی در خانواده سوق پیدا کند.



وی خاطر نشان کرد: نتیجه این عملکرد آنست که افراد خانواده به جای گفت و گوی صمیمی با یکدیگر که می تواند به تقویت پیوندهای عاطفی و انسجام اعضای خانواده منجر شود با ابزار الکترونیکی ارتباط برقرار کرده که ارتباطی فاقد بار عاطفی، احساسی و هیجانی است.

در این همایش 500 نفر از مدیران، معاونان و مربیان پرورشی، مشاوران، اعضای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج حضور داشتند.