عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به عادل آذر آمده است: "نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان رئیس مرکز آمار ایران منصوب می شوید."

در این حکم آمده است: " از خداوند منان توفیق شما را برای خدمت هرچه بیشتر به اسلام و مسلمین و تحقق برنامه های دولت اسلامی در ظل توجهات حضور ولی عصر(عج) و تحت ولایت مقام معظم رهبر"مدظله العالی" مسالت می نمایم."

بر اساس این گزارش محمد مدد رئیس سابق مرکز آمار ایران که طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای اجرای هدفمندی یارانه ها را بر عهده داشت، در روزهای پایانی سال گذشته به علت بازنشستگی تغییر کرد.

با بازنشستگی محمد مدد، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حکمی ذبیح الله قائمی معاون برنامه ریزی مرکز آمار ایران را با حفظ سمت و تا تعیین رئیس جدید به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد.

محمد مدد که از اردیبهشت 1385 عهده دار مسئولیت مرکز آمار ایران بود، طرحهای مهمی را به اجرا رساند که مهمترین آن اجرای طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن 1385 و همچنین جمع آوری و پالایش اطلاعات مقدماتی طرح تحول اقتصادی بود که تکمیل بانک ملی اطلاعات اقتصادی خانوار مهمترین دستاورد این اقدامات ارزشمند برشمرده می شود.



مدد 8 سال معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و رئیس سازمان نقشه برداری و همچنین حدود 14سال معاونت وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.



