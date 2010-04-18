  1. استانها
  2. فارس
۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

کارخانجات لبنیات شیراز شیر مورد نیاز را از دامداران استان تامین کنند

کارخانجات لبنیات شیراز شیر مورد نیاز را از دامداران استان تامین کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شیراز گفت: کارخانجات لبنیاتی این شهرستان که شیر مورد نیاز خود را از استانهای دیگر وارد می کنند بهتر است تسهیلات بانکی را هم از همان استانها دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شیراز توضیح داد: این بی انصافی است که مقداری از شیر دامهای این شهرستان هدر برود و کارخانجات لبنیاتی از استانهای دیگر شیر وارد کنند.

برخی از کارخانجات لبنیاتی شیراز، مقداری از شیر مورد نیاز خود را از استانهای دیگر وارد می کنند و این موضوع باعث شده مقداری از شیر دام های فارس بعضا بلا استفاده بماند و ضرر و زیان آن متوجه دامداران شود.

وی با بیان اینکه نباید اقشار ضعیف در بحث بهره گیری از آب فراموش شوند، اظهار داشت: باید با مدیریت صحیح، آب مورد نیاز روستاهای ضعیف و پائین دست هم مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه نوع نگاه به پائین دست باید به طور کامل تغییر کند، متذکر شد: سازمان آب باید با مدیریت صحیح توزیع آب همه اقشار را مورد توجه قرار دهد.

کد مطلب 1065971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها