کارخانجات لبنیات شیراز شیر مورد نیاز را از دامداران استان تامین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شیراز توضیح داد: این بی انصافی است که مقداری از شیر دامهای این شهرستان هدر برود و کارخانجات لبنیاتی از استانهای دیگر شیر وارد کنند.

برخی از کارخانجات لبنیاتی شیراز، مقداری از شیر مورد نیاز خود را از استانهای دیگر وارد می کنند و این موضوع باعث شده مقداری از شیر دام های فارس بعضا بلا استفاده بماند و ضرر و زیان آن متوجه دامداران شود.

وی با بیان اینکه نباید اقشار ضعیف در بحث بهره گیری از آب فراموش شوند، اظهار داشت: باید با مدیریت صحیح، آب مورد نیاز روستاهای ضعیف و پائین دست هم مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه نوع نگاه به پائین دست باید به طور کامل تغییر کند، متذکر شد: سازمان آب باید با مدیریت صحیح توزیع آب همه اقشار را مورد توجه قرار دهد.