بقاع متبرکه در همدان سند دار می شوند

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 750 موقوفه در استان همدان وجود دارد.
وی افزود: در استان همدان تعداد 33 هزار رقبه، یک هزار و 861 مسجد و 90 بقاع متبرکه نیز وجود دارد.
عبدالهی نیا با تاکید برتوجه به بقاع متبرکه افزود:بقاع متبرکه باید به عنوان قطب فرهنگی مناطق مختلف در استان همدان معرفی شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان خواستار پرداخت بدهی ادارات به اداره اوقاف و امور خیریه شد و گفت: با توجه به نامگذاری سال 1389 به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف، توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و عترت از طریق افزایش کمی و کیفی سطح مسابقات شهرستانی و استانی، افزایش سطح مهارتهای تخصصی نخبگان قرآنی کشور و توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی و قرآنی از جمله برنامههای این مرکز در سال جاری است.
