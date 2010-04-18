  1. استانها
  2. همدان
۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

بقاع متبرکه در همدان سند دار می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان: در سال جاری تمامی بقاع متبرکه در استان همدان سنددار می شوند.

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 750 موقوفه در استان همدان وجود دارد.

وی افزود: در استان همدان تعداد 33 هزار رقبه، یک هزار و 861 مسجد و 90 بقاع متبرکه نیز وجود دارد.

عبدالهی نیا با تاکید برتوجه به بقاع متبرکه افزود:بقاع متبرکه باید به عنوان قطب فرهنگی مناطق مختلف در استان همدان معرفی شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان خواستار پرداخت بدهی ادارات به اداره اوقاف و امور خیریه شد و گفت: با توجه به نامگذاری سال 1389 به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف، توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و عترت از طریق افزایش کمی و کیفی سطح مسابقات شهرستانی و استانی، افزایش سطح مهارت‌های تخصصی نخبگان قرآنی کشور و توسعه فعالیت‌های تبلیغی‌ ترویجی و قرآنی از جمله برنامه‌های این مرکز در سال جاری است.

کد خبر 1065972

