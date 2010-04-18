تعداد کتابخانه های گلستان به 60 واحد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسن علوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کتابخانه های عمومی علی آباد کتول افوزد: در 30 سال انقلاب تعداد کتابخانه های استان به 51 کتابخانه رسیده است که 25 کتابخانه روستایی و 26 کتابخانه شهری با ظرفیت 300 هزار کتاب است.

مدیرکل کتابخانه های بیان کرد: بزودی 20 کتابخانه روستایی در روستاهای استان احداث خواهد شد و تلاشمان این است تا سال 1404 تعداد کتابخانه های استان را به 60 کتابخانه برسانیم.

فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: قرآن به عنوان کاملترین کتاب است و باید در زمینه کتاب و کتابخوانی تلاش مضاعف صورت گیرد.

علی دنکوب افزود: در شهرستان سه کتابخانه عمومی در شهر علی آباد ، فاضل آباد و روستای مزرعه وجود دارد که این با توجه به موقعیت علی آبادکتول به عنوان قطب علمی استان که دارای 5 حوزه علمیه، 6 واحد دانشگاهی و حضور 12 هزار دانشجو استان در منطقه کافی و جوابگو نیست.

