دولت مکلف به فراهم آوردن امکان ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی تولید شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی جزئیات طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را آغاز و موادی از آن را تصویب نهایی کردند.

مجلس دولت را مکلف کرد در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در آورد.

بر اساس مصوبه مجلس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف می شود حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیک ها، پلی کلینیک ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدماتی مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.

همچنین با مصوبه مجلس نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه می باشد.

بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد مراکز مذکور در این ماده به صورت غیر دولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانون ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات می نماید.

تشکل های صنعتی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.

بر اساس این مصوبه تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی ابلاغ می شود.

در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فناوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.