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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

آلبوم طنین ماندگار منتشر شد

آلبوم طنین ماندگار منتشر شد

آلبوم تصویری کنسرت"طنین ماندگار" از سوی موسسه فرهنگی هنری ترنم نی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که مهر ماه سال 1387 در تالار وحدت اجرا شده است انوشیروان روحانی، اسفندیار قره باغی، رشید وطن دوست، حمید پناهی و فیروز ویسانلو همکاری داشته اند.

 

در این برنامه 15 قطعه"وطن"، "برای تو هم نمی مونه"، "بهار بدون تو"، "عادت"، "جدایی(آیرلیق)"، "ایران"، "عروس زرد پوش"، "چشم براه"، "به کوچه ها آب می پاشم"، "بیهوده دیگر"، "نفرین"، "ای ایران ای مرز پر گهر"، "من هم گریه کردم"، "سراب" و "سلطان قلب ها" به دو زبان فارسی و آذری اجرا شده است.

در گروه کر برگزار کننده این کنسرت سارا پرورش، سعیده نعمتی و یاسمن فخیمی همکاری داشته اند. ضمن اینکه کارگردانی و تهیه کنندگی آلبوم تصویری طنین ماندگار را مجید قنبری بر عهده داشته و ایرج نوذری نیز به عنوان مجری برنامه همکاری کرده است.

کد مطلب 1065994

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