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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کمیته ملی المپیک خواستار استقلال است/ تهدید و تعلیقی در کار نیست

کمیته ملی المپیک خواستار استقلال است/ تهدید و تعلیقی در کار نیست

مشاور رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تاکید بر خط مشی این کمیته گفت: مدیران کمیته ملی المپیک بدون هیچگونه تهدید و تعلیقی تنها خواستار انجام فعالیت‎های مستقل و عمل به تصمیمات خود هستند.

محمد هادی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبرهای منتشر شده مبنی بر تهدید به تعلیق ورزش کشور از سوی کمیته ملی المپیک اظهارداشت: می‌گویند "شنیده‎ها حاکی از این است" حال اینکه واقعا این صحبت‎ها از سوی چه مقام و مسئولی عنوان شده مشخص نیست چون اصلا کسی این موضوع را مطرح نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه محمد علی آبادی طی 8 ماه گذشته حتی در مقام رئیس کمیته ملی المپیک هیچ صحبتی نداشته است، ادامه داد: به نظر می‎رسد اینگونه صحبت‎ها از سوی کسانی عنوان می‌شود که ضد انقلاب بوده و مخالف توسعه و پیشبرد اهداف ورزش کشور هستند. کمیته ملی المپیک اجازه نمی‎دهد این افراد به این اهداف خود دست یابند.

بازرس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه که مدیران این کمیته تا به امروز هیچگونه صحبت و واکنشی مبنی بر تهدید یا تعلیق ورزش کشور نداشته‌اند، تصریح کرد: حفظ استقلال کاری و اجرا شدن تصمیمات و برنامه‎های مورد نظر تنها فاکتوری است که مدیران کمیته ملی المپیک دستیابی به آن را حق خود می‎دانند. این تنها موضعی است که بابت آن کوتاه نمی‎آییم.

منصوری تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد معاندین انقلاب و ورزش با حاشیه سازی و طرح صحبت‎های اینچنینی آنهم به نقل از مقامات ورزشی کشور به آنچه هدف قرار داده‎اند، دست یابند.

کد مطلب 1065997

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