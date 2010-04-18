کمیته ملی المپیک خواستار استقلال است/ تهدید و تعلیقی در کار نیست

محمد هادی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبرهای منتشر شده مبنی بر تهدید به تعلیق ورزش کشور از سوی کمیته ملی المپیک اظهارداشت: میگویند "شنیدهها حاکی از این است" حال اینکه واقعا این صحبتها از سوی چه مقام و مسئولی عنوان شده مشخص نیست چون اصلا کسی این موضوع را مطرح نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه محمد علی آبادی طی 8 ماه گذشته حتی در مقام رئیس کمیته ملی المپیک هیچ صحبتی نداشته است، ادامه داد: به نظر میرسد اینگونه صحبتها از سوی کسانی عنوان میشود که ضد انقلاب بوده و مخالف توسعه و پیشبرد اهداف ورزش کشور هستند. کمیته ملی المپیک اجازه نمیدهد این افراد به این اهداف خود دست یابند.
بازرس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه که مدیران این کمیته تا به امروز هیچگونه صحبت و واکنشی مبنی بر تهدید یا تعلیق ورزش کشور نداشتهاند، تصریح کرد: حفظ استقلال کاری و اجرا شدن تصمیمات و برنامههای مورد نظر تنها فاکتوری است که مدیران کمیته ملی المپیک دستیابی به آن را حق خود میدانند. این تنها موضعی است که بابت آن کوتاه نمیآییم.
منصوری تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد معاندین انقلاب و ورزش با حاشیه سازی و طرح صحبتهای اینچنینی آنهم به نقل از مقامات ورزشی کشور به آنچه هدف قرار دادهاند، دست یابند.
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