ستاره لیگ برتری تهدید به باج دادن شد/ یا پول یا خداحافظی با فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، تعداد زیادی از بازیکنان فوتبال هستند که از جانب گروه های خلافکاری سازمان یافته تهدید به باج دادن می شوند. در حال حاضر یکی از ستاره های لیگ برتر انگلستان که خود در میان خلافکاران جنوب لندن بزرگ شده برای اینکه مورد حمله آنها قرار نگیرد مجبور است به ازای هر سه ماه 15 هزار پوند بپردازد.

یکی از اعضای این گروه خلافکار گفت: افراد بالادست من دستور داده اند که این بازیکن باید هر دو ماه یک بار، مبلغی تعیین شده بپردازد. 15 هزار پوند به ازای هر سه ماه یک بار برای یک بازیکن لیگ برتری زیاد نیست اما مبلغ قابل توجهی به حساب می آید.

این عضو گروه خلافکاری تاکید کرد استخدام محافظ به هیچ وجه یک بازیکن را در امان نخواهد گذاشت چرا که آنها خانواده، دوستان و نزدیکان بازیکن را می شناسند و محافظ نمی تواند همواره از آنها مراقبت به عمل آورد.

پل هیوز، محافظ دیوید بکهام، با تایید این موضوع گفت: این موضوع پیش از این هم اتفاق افتاده است. بازیکنان و خانواده هایشان بسیار در دسترس هستند. فکر می کنم اتحادیه فوتبال و باشگاه ها باید فضای امن بیشتری برای بازیکنان ایجاد کنند.