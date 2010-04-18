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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

"100 سال با عملگرایی" منتشر شد

کتاب "100 سال با عملگرایی" اثر جان استور از سوی انتشارات دانشگاه ایندیانا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آراء و اندیشه‌های ویلیام جیمز و فلسفه عملگرای او می‌پردازد.

ویلیام جیمز بنیانگذار مکتب عملگرایی یا پراگماتیسم است که نویسنده کتاب این فلسفه را انقلابی می‌نامد.

در این کتاب 11 مقاله  گردآوری شده است که در آن فلسفه عملگرایی و آرای جیمز مورد توجه قرار گرفته است.

این مقالات به محورهای گوناگونی می‌پردازد. عملگرایی و فرهنگ امریکایی از جمله محورهای مورد بررسی در این کتاب هستند. عملگرایی به مثابه روشی برای فکر کردن و اندیشیدن و فرو نشاندن اختلافات محور و موضوع دیگری است که بر اساس آرای جیمز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در "سودمند بودن" یک امر می‌دانست. بر اساس آرای جیمز و فلسفه عملگرای وی حقیقت به چیزی اطلاق می‌شود که "سودمند" و یا "عملی" باشد. بر این اساس چیزی که "سودمند" نیست نمی‌تواند "حقیقت" باشد.

کد مطلب 1066024

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