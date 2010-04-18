40 درصد تصادفات حوادث جاده ای گیلان را موتورسیکلت سواران تشکیل می دهند

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 24 ساعت گذشته 18 فقره تصادف در جاده های استان رخ داد که شش مجروح و سه کشته حاصل این حوادث بود، 66 درصد تلفات مربوط به موتورسواران و 33 درصد را دوچرخه سواران به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته موتورسواران به تنهای 37 درصد تلفات ناشی از تصادفات استان را به خود اختصاص داده اند که با توجه به آمار بالا و قابل تامل تلفات موتورسواران لزوم اقدام جدی در مورد کاهش حوادث این گروه از استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل کاملا محسوس و اجتناب ناپذیر است.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: عمده تصادفات جاده ای گیلان در جاده های فرعی و روستای استان رخ می دهد که اکثر این جاده ها نیز فاقد سیستم روشنای هستند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین 83 درصد حوادث روز گذشته نیز در جاده های فرعی و روستای استان به وقوع پیوسته و 67 درصد تصادفات در تاریکی هوا و در ساعات شب اتفاق افتاده است که دلیل وقوع حوادث در جاده ها و در این ساعت را می توان به رعایت نکردن مقررات از سوی رانندگان اشاره کرد و ضمن اینکه نداشتن روشنای و عرض کم جاده های فرعی و روستای می تواند دیگر علت وقوع حوادث جاده ای باشد.

سیری از تمام خانواده ها درخواست کرد که با توجه به شروع فصلهای گرم سال و استفاده بیشتر از موتورسیکلت و دوچرخه از سوی خانواده به ویژه توسط جوان و نوجوان حتما رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب را به آنان یاد آوری کرده و بر نحوه استفاده صحیح از این امکانات نظارت و کنترل داشته باشند تا به دلیل بی توجهی و سهل انگاری حادثه ای رخ ندهد که سالها پشیمانی و ندامت را به دنبال داشته باشد.