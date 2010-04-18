رشد 14 درصدی اعتبارات آبخیزداری در سالجاری

سیدعلیرضا بنی هاشمی در گفتگو با مهر گفت: اقدامات آبخیزداری با هدف کنترل فرسایش و رسوب، حفاظت خاک، پیشگیری از سیل و مقابله با آثار خشکسالی در سالجاری انجام می شود.

وی اعلام کرد: در سالجاری حدود هزار و 130 میلیارد ریال اعتبار ملی جهت اجرای اقدامات آبخیزداری پیش بینی شده است که نسبت به اعتبارات سال گذشته از رشد 14 درصدی برخورداراست.

مدیرکل دفترحفاظت خاک و کنترل فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورعنوان کرد: در مناطقی که اقدامات آبخیزداری صورت گرفته مشکلات ناشی از کم آبی و خطرسیل به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و ازورود رسوب به مخازن سدها نیز جلوگیری شده است.

وی با اشاره به اجرای اقدامات حوزه آبخیز سدها اظهارداشت: در برنامه چهارم حوزه آبخیز 111 سدمخزنی با وسعت 34 میلیون هکتار در برنامه های ملی آبخیزداری قرار داشته، ضمن اینکه سالانه رقمی بالغ بر 80 تا 90 درصد اعتبارات جهتحوزه آبخیز سدها هزینه می شود.

به گفته بنی هاشمی در برنامه پنجم با افزایش اعتبارات، اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز سدها گسترش می یابد.