باید از روند خصوصی سازی بخش پرستاری جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید یعقوب جعفری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: آموزش، سلامت، امنیت و حفظ محیط زست برعهده دولتهاست و از روند خصوصی سازی بخش پرستاری باید جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزد پرستاران از 135 هزار تومان به 600 هزار تومان از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اصلاح و پذیرش دانشجوی پرستاری به رغم کمبود پرستار مرد، اصلاح کمیسیون بهداشت، راه اندازی کلاسهای کمک بهیاری از دیگر اقدامات است.

به گفته جعفری، کاهش ساعت کاری پرستاران از دیگر اقدامات است که برای پرستاران دارای 15 سال سابقه پنج ساعت از ساعت کار کسر می شود و می توانند با دوشیفت در هفته کار کنند.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری کشور بیان داشت: پرستاری از جمله مشاغل سخت در کشور بوده و براساس اقدامات صورت گرفته، حداکثر ساعت کار پرستاران بیشتر از 100 ساعت در ماه نخواهد شد.

وی از تخصیص هزار و 500 میلیارد ریال بودجه و اعتبار برای حوزه نظام پرستاری کشور خبر داد.

هزار پرستار در گلستان جذب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: در چند سال گذشته هزار نیروی پرستار در استان جذب شد و سالانه نیز پرستاران زیادی در منطقه جذب می شوند.

شهریار سمنانی افزود: بحث مطالبات پرستاران از جمله مشکلات است و باید برای دریافت این مطالبات اقدام شود.

وی اظهار داشت: وجود 1.7 نفر نیرو به ازای هر تخت مورد قبول نیست و تعداد پرستاران باید مشخص شود و این قانون نیاز به اصلاح دارد و این قانون باید اصلاح شود تا دست ما برای جذب پرستاران باز شود و نیاز به اصلاح این رقم احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: پرستاری جزء مشاغل سخت و زیان آور به شمار می آید و کم کردن ساعت کار پرستاری امری ضروری است.



در این آئین از 100 پرستار نمونه استان گلستان قدردانی شد.