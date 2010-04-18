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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ کویر عشق آباد در نیشابور، برگزاری همایش دوچرخه سواری مدیران شهری مشهد و افتتاح سالن ورزشی برزون نیشابور از جمله اخبار کوتاه ورزشی خراسان رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسابقات دوچرخه‌سواری جایزه بزرگ کویر عشق‌آباد با حضور ورزشکارانی از شهرستان های نیشابور، کاشمر و مشهد در شهر عشق‌آباد مرکز بخش میان‌جلگه نیشابور برگزار شد.

در این مسابقات 70 دوچرخه سوار از شهرداری این شهر رقابت خود را آغاز کردند و پس از طی مسیر 40 کیلومتری کویر عشق‌آباد، در پایان سلمان مرادی ، علی متقیان و کاظم زرگرانی به ترتیب اول تا سوم شدند.
 
همچنین تیم شهرستان نیشابور نیز مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص داد.
 
در این مسابقات یک‌روزه ، به 20 نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

همایش دوچرخه سواری مدیران شهری مشهد
 
همایش دوچرخه سواری مدیران شهری همزمان با هفته سلامت و در راستای ترویج فرهنگ حمل و نقل سالم در مشهد با حضور فرماندار شهرستان مشهد، شهردار، جمعی از اعضای شورای شهر، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، شهرداری مناطق، معاونین شهرداری و دیگر مسئولان شهری در پارک کوهسنگی مشهد برگزار شد.

سالن ورزشی برزنون نیشابور افتتاح شد
 
رئیس اداره تربیت بدنی نیشابور گفت: سالن چند منظوره و زمین روباز فوتبال در روستای برزنون از توابع بخش سرولایت به بهره‌برداری رسید.
 
رضا ترشیزیان اعتبار ساخت آن را 266 میلیون تومان و مساحت زیربنای آن را 2 هزار متر مربع عنوان کرد.
کد مطلب 1066056

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