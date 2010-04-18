اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسابقات دوچرخهسواری جایزه بزرگ کویر عشقآباد با حضور ورزشکارانی از شهرستان های نیشابور، کاشمر و مشهد در شهر عشقآباد مرکز بخش میانجلگه نیشابور برگزار شد.
در این مسابقات 70 دوچرخه سوار از شهرداری این شهر رقابت خود را آغاز کردند و پس از طی مسیر 40 کیلومتری کویر عشقآباد، در پایان سلمان مرادی ، علی متقیان و کاظم زرگرانی به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین تیم شهرستان نیشابور نیز مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص داد.
در این مسابقات یکروزه ، به 20 نفر از شرکتکنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
همایش دوچرخه سواری مدیران شهری مشهد
همایش دوچرخه سواری مدیران شهری همزمان با هفته سلامت و در راستای ترویج فرهنگ حمل و نقل سالم در مشهد با حضور فرماندار شهرستان مشهد، شهردار، جمعی از اعضای شورای شهر، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، شهرداری مناطق، معاونین شهرداری و دیگر مسئولان شهری در پارک کوهسنگی مشهد برگزار شد.
سالن ورزشی برزنون نیشابور افتتاح شد
رئیس اداره تربیت بدنی نیشابور گفت: سالن چند منظوره و زمین روباز فوتبال در روستای برزنون از توابع بخش سرولایت به بهرهبرداری رسید.
رضا ترشیزیان اعتبار ساخت آن را 266 میلیون تومان و مساحت زیربنای آن را 2 هزار متر مربع عنوان کرد.
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