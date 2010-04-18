تشریح دستاوردهای سفر به هند برای کبدی ایران/ یک میزبانی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو که با سفر به هند در محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و اجلاس فدراسیون جهانی کبدی حاضر شده بود، پس از بازگشت به ایران اظهارداشت: خوشبختانه این سفر نتایج خوبی برای ما داشت که می‎تواند در آینده به ارتقای کبدی ایران در آسیا و جهان کمک کند.

وی وعده سفر رئیس فدراسیون جهانی کبدی برای سفر به ایران را یکی از این دستاوردها عنوان کرد و گفت:"جی سینگ گلوت" به همراه اعضای هیئت رئیسه و دبیرکل کنفدراسیون کبدی آسیا به زودی به ایران می‌آیند تا با رئیس سازمان تربیت بدنی و دبیر کل کمیته ملی المپیک دیدارهایی داشته باشند.

مقصودلو با اشاره به پیشنهادی که پیش از این از سوی علی سعیدلو مبنی بر راه اندازی تشکیلات کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران داده بود اشاره کرد و گفت: احتمالا در دیدار مورد نظر این موضوع دوباره مطرح خواهد شد تا با توجه به جایگاه کبدی ایران در آسیا و جهان و همچنین حمایت‎های سازمان تربیت بدنی این امر محقق شود.

رئیس فدراسیون کبدی اعزام تیم‏های ملی مردان و زنان کبدی به هند برای شرکت در رقابت‏های باشگاهی این کشور را یکی دیگر از دستاوردهای سفر خود عنوان کرد.

مقصودلو در این زمینه گفت: این برنامه با حمایت رئیس فدراسیون جهانی کبدی انجام می‏شود. بر این اساس و با توجه به در پیش بودن بازی‎های آسیایی گوانگژو تیم‎های ملی مردان و زنان ایران طی روزهای 6 تا 12 اردیبهشت‎ماه به هند می‎روند تا در مسابقات لیگ کبدی این کشور شرکت کنند.

نایب رئیس فدراسیون کبدی آسیا همچنین به تقویم فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی اشاره کرد و از نهایی شدن میزبانی ایران برای رقابت‎های جهان خبر داد. وی گفت: این مسابقات در ایام دهه فجر و در ایران برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون کبدی دیگر برنامه‌های کبدی ایران و آسیا در سال جاری را به این شرح عنوان کرد:

* قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا تیرماه در اسلام آباد پاکستان یا ایران

* قهرمانی بانوان آسیا مردادماه در هند یا ایران

* قهرمانی بانوان جهان خردادماه در ایتالیا

* بازی‎های ساحلی آسیا آذرماه در مسقط عمان