تشریح دستاوردهای سفر به هند برای کبدی ایران/ یک میزبانی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو که با سفر به هند در محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و اجلاس فدراسیون جهانی کبدی حاضر شده بود، پس از بازگشت به ایران اظهارداشت: خوشبختانه این سفر نتایج خوبی برای ما داشت که میتواند در آینده به ارتقای کبدی ایران در آسیا و جهان کمک کند.
وی وعده سفر رئیس فدراسیون جهانی کبدی برای سفر به ایران را یکی از این دستاوردها عنوان کرد و گفت:"جی سینگ گلوت" به همراه اعضای هیئت رئیسه و دبیرکل کنفدراسیون کبدی آسیا به زودی به ایران میآیند تا با رئیس سازمان تربیت بدنی و دبیر کل کمیته ملی المپیک دیدارهایی داشته باشند.
مقصودلو با اشاره به پیشنهادی که پیش از این از سوی علی سعیدلو مبنی بر راه اندازی تشکیلات کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران داده بود اشاره کرد و گفت: احتمالا در دیدار مورد نظر این موضوع دوباره مطرح خواهد شد تا با توجه به جایگاه کبدی ایران در آسیا و جهان و همچنین حمایتهای سازمان تربیت بدنی این امر محقق شود.
رئیس فدراسیون کبدی اعزام تیمهای ملی مردان و زنان کبدی به هند برای شرکت در رقابتهای باشگاهی این کشور را یکی دیگر از دستاوردهای سفر خود عنوان کرد.
مقصودلو در این زمینه گفت: این برنامه با حمایت رئیس فدراسیون جهانی کبدی انجام میشود. بر این اساس و با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی گوانگژو تیمهای ملی مردان و زنان ایران طی روزهای 6 تا 12 اردیبهشتماه به هند میروند تا در مسابقات لیگ کبدی این کشور شرکت کنند.
نایب رئیس فدراسیون کبدی آسیا همچنین به تقویم فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی اشاره کرد و از نهایی شدن میزبانی ایران برای رقابتهای جهان خبر داد. وی گفت: این مسابقات در ایام دهه فجر و در ایران برگزار خواهد شد.
رئیس فدراسیون کبدی دیگر برنامههای کبدی ایران و آسیا در سال جاری را به این شرح عنوان کرد:
* قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا تیرماه در اسلام آباد پاکستان یا ایران
* قهرمانی بانوان آسیا مردادماه در هند یا ایران
* قهرمانی بانوان جهان خردادماه در ایتالیا
* بازیهای ساحلی آسیا آذرماه در مسقط عمان
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