ارتش با اقتدار هر گونه توطئه را خنثی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیرعبدالرضا شهری پیش از ظهر یکشنه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی قدرتمند نظام اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح با داشتن انسان‌های مومن، مبتکر و متخصص توانسته با طراحی انواع جنگ‌ افزارها از اقتداری برخوردار شود که به راحتی و به سرعت با توطئه ها مقابله کند.

وی افزود:‌ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن پشتوانه دینی ولایت فقیه در منطقه بی نظیر و کم نظیر است و در میان مردم هم از اعتبار و حمایت قوی برخوردار است.



فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین اظهار داشت:‌ به گفته امام راحل تا زمانی که تابع ولی فقیه باشیم به مملکت آسیب نخواهد رسید و انقلاب نیز بیمه خواهد شد.

آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم در این مراسم افزایش روحیه دین باوری و تقویت ایمان در نیروهای مسلح را موجب افزایش اقتدار این نیروها دانست و گفت:‌ با گذشت سه ده از انقلاب خوشبختانه ارتش در زمینه های مختلف و ساخت صنایع نظامی به پیشرفتهای قابل توجهی دست پیدا کرده که ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز دشمنان ایران از صلابت و شجاعت و اقتدار نیروهای مسلح به وحشت افتاده اند و جرات نمی کنند حتی برای حمله به کشور فکر کنند و این افتخار دستاورد بزرگی برای نظام اسلامی و نیروهای مسلح است.

آیت الله باریک‌ بین اضافه کرد:‌ نیروهای نظامی ما امروز با داشتن ایمان و ابزار مناسب نظامی تحت فرماندهی کل قوا و مقام معظم رهبری با صلابت در منطقه به عنوان یک الگو مطرح هستند و باعث افزایش امنیت در مرزها شده اند.

احمد عجم استاندار قزوین هم در مراسم روز ارتش اظهار داشت:‌ با گذشت بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی امروز با افتخار می توان گفت که ارتش جمهوری اسلامی نقطه اتکای مردم است و موجب عزت وعظمت کشور شده است.

استاندار یادآورشد:‌ اتحاد و. پیوند محکم میان ارتش و مردم از ویژگی‌های مهم ارتش جمهوری اسلامی و بیانگر مردمی بودن آن است.



عجم تصریح کرد: اگر امروز در کشور ما توسعه‌ ای صورت می گیرد با وجود امنیت موجود است که بستر این امنیت و آرامش مرهون تلاش نیروهای مسلح در داخل و مرزهای میهن اسلامی است.

عجم خاطر نشان کرد:‌ ارتش و نیروهای مسلح رسالت مهمی دارند و باید در برابر زیاده‌ گویی‌ و گستاخی کسانی که درصدد نقض استقلال و استحکام نظام اسلامی هستند محکم بایستند و با صلابت از کیان مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: ارتش چون گذشته همچنان با اقتدار به عنوان یک سلاح و عامل بازدارنده از تجاوز دشمن به حریم کشور نقش خود را بخوبی ایفا کند.

در ادامه نیروهای پیاده و زرهی ارتش و نیروهای مسلح از مقابل جایگاه ر‍ژه رفتند و اقتدار و آمادگی نظامی خود را به نمایش گذاشتند.