تشریفات گمرکی 12 هزار بسته پستی در گمرکات امانات پستی گیلان انجام شد

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع کل بسته ‌های پستی که مورد ارزیابی قرار گرفت، سه هزار و 775 بسته پستی به ارزش 154 هزار و 815 دلار صادر شد، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 18درصد و از حیث ارزش 31 درصد رشد داشته است.

وی اظهارداشت: کالاهای صادراتی در قالب بسته های پستی شامل، پسته، صنایع دستی، حبوبات و غلات است و بیشتر به کشورهای آلمان، آمریکا، کانادا و انگلیس ارسال می شود.

ناظر گمرکات گیلان اظهار داشت: سال گذشته همچنین، هشت هزار و 141بسته پستی به ارزش 159 هزار 181دلار از طریق گمرکات امانات پستی رشت و غازیان ( بندر انزلی ) وارد کشور شد، که این مقدار به لحاظ تعداد هیچ تغییری نداشته ولی از نظر ارزش چهار درصد کاهش داشته است.

نوحی یاد آور شد: کالاهای وارداتی در قالب بسته های پستی عمدتا شامل، البسه ادکلن و لوازم آرایشی است که بیشتر از کشورهای آلمان، آمریکا، کانادا و انگلیس به کشور وارد می شود.

گمرک امانات پستی در رابطه با ترخیص مرسولات پستی وارده از خارج و ارسال مرسولات پستی به خارج از کشور که مشمول بررسی های گمرکی هستند فعالیت می کنند که این فعالیت شامل اجرای مقررات مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی و ضبط و نگهداری کالا و تعقیب موضوع تاحصول نتیجه و کنترل مواد دارویی و غذایی و مواد مخدر از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جلوگیری از ورود فیلم و سی دی و تصاویر غیر مجاز با اعمال نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز است.